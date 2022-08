Lừa nhiều người sang Campuchia làm việc rồi đòi tiền chuộc đến 30.000 USD

Ngày 8-8, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thái Bình cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nhữ Thành Tân (23 tuổi, trú huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) về tội tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.

Theo Công an tỉnh Thái Bình, từ tháng 12-2021, Nhữ Thành Tân đã tổ chức cho bốn người ở trong và ngoài tỉnh xuất cảnh trái phép qua khu vực biên giới tỉnh Long An để sang Campuchia lao động bất hợp pháp.

Qua mạng xã hội facebook, Tân đăng tải các bài viết có hình ảnh liên quan đến các công việc "việc nhẹ, lương cao", mỗi tháng lương 700-1.500 USD, được chủ bao ăn, ở và lo chi phí đi sang Campuchia, thậm chí làm tốt còn được thưởng hàng nghìn USD.

Nhiều nạn nhân vì nhẹ dạ, cả tin đi theo Tân sang Campuchia đã bị đưa vào làm tại các cơ sở hoạt động lừa đảo, bị cưỡng ép lao động 12-16 tiếng/ngày, không cho ra khỏi cơ sở, bị bán cho các chủ sử dụng lao động khác. Thậm chí bị bắt gọi điện về cho gia đình, người thân tại Việt Nam để nộp tiền chuộc với số tiền 3.000 USD-30.000 USD.

Nhiều trường hợp bỏ trốn khi chưa có tiền chuộc đã bị những người sử dụng lao động tìm bắt lại đánh đập, ngược đãi, bán sang các cơ sở khác nhau.