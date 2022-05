Lý do tài xế lái ô tô truy sát tại Phan Thiết

Chiều 12-5, Phạm Văn Nam (43 tuổi, ngụ huyện Kim Sơn, Ninh Bình), người điều khiển xe Mercedes tông chết người vào rạng sáng 12-5 tại TP Phan Thiết, đã đến Công an tỉnh Bình Thuận đầu thú.

Được biết sau khi truy sát chết người, Phạm Văn Nam đã một mình lái xe vào TP.HCM rồi liên lạc với cơ quan công an hứa sẽ sớm ra trình diện.

Hiện Cơ quan CSĐT (PC02) Công an tỉnh Bình Thuận đã lập thủ tục tiếp nhận người đầu thú và tạm giữ làm thủ tục khám xe Mercedes biển số 30F-168.65 là phương tiện gây án.

Như PLO đã đưa tin, khoảng 0 giờ sáng 12-5, do mâu thuẫn, một người đàn ông điều khiển xe Mercedes màu trắng chạy nhiều vòng truy đuổi một số người trước quán nhậu Thuận Phát (bờ kè Phạm Văn Đồng, Phan Thiết) và tông thẳng vào anh Hà Xuân Hải (43 tuổi) ngụ Phan Thiết khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi tông xe chết nạn nhân, người đàn ông điều khiển xe chạy khỏi hiện trường với tốc độ rất cao.

Nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho biết trước đó do suýt xảy ra va quẹt giữa xe Mercedes do Nam điều khiển và xe máy do anh Hà Xuân Hải điều khiển nên xảy ra mâu thuẫn và dẫn đến vụ việc nghiêm trọng nói trên.

Cùng ngày, sau khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công an TP Phan Thiết và các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y tử thi, cơ quan điều tra cũng đã trích xuất camera để điều tra làm rõ.

Bước đầu qua trích xuất camera xác định sau khi xảy ra mâu thuẫn suýt va quẹt nhau tại quán nhậu Diệu Phát trên đường Phạm Văn Đồng, Phạm Văn Nam điều khiển xe Mercedes chạy đến quán Thuận Phát cũng nằm trên đường Phạm Văn Đồng cách đó hơn 200 m.

Khi Nam cùng một người đàn ông và một phụ nữ bước xuống xe đã bị nhóm thanh niên đi mô tô chạy theo đánh đấm, hành hung.

Sau khi thoát ra, Nam đã leo lên xe nổ máy tông ngã mô tô của nhóm thanh niên trên và chạy nhiều vòng để truy sát những người đã đánh mình.

Sau đó Nam điều khiển xe tông gục nạn nhân Hà Xuân Hải rồi điều khiển xe chạy với tốc độ cao rời khỏi hiện trường và đi thẳng về TP.HCM.

Được biết ngày 11-5, Nam từ TP.HCM ra Phan Thiết để đi mua đất. Đến tối cùng ngày, Nam cùng nhóm bạn ba người đến một quán nhậu ở phường Phú Thủy, TP Phan Thiết. Sau khi nhậu xong nhóm này tiếp tục hẹn ra quán Thuận Phát ở khu vực bờ kè là địa điểm ăn uống đêm ở Phan Thiết để nhậu tiếp.

Do điểm hẹn là hai quán có tên giống nhau nên Nam đi nhầm vào quán Diệu Phát thì suýt va quẹt xe với nhóm thanh niên địa phương, sau đó xảy ra sự việc.•