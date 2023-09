Mặc áo nẹp cột sống giúp trẻ hết gù lưng?

(PLO)- Áo nẹp cột sống không cố định cột sống mà chỉ cố định thân. Áo nẹp có tác dụng cho trẻ ở giai đoạn sớm hoặc bệnh nhân sau phẫu thuật.

Con tôi dạo này có biểu hiện lưng hơi gù nhẹ. Tôi nghe nói mua áo nẹp cột sống cho con mặc có thể cải thiện tình trạng cong vẹo cột sống, có đúng không thưa bác sĩ? (Nguyễn Thúy Vy, 35 tuổi, Đồng Nai)

Trả lời

Cong vẹo cột sống thường do bốn nguyên nhân chủ yếu: Do bẩm sinh, xác suất mắc phải ở trẻ là 1/10.000; do tự phát,thường xảy ra ở lứa tuổi thanh thiếu niên; xảy ra sau chấn thương; lão hóa do tuổi già.

Dấu hiệu nhận biết trẻ cong vẹo cột sống là lệch vai, lồng ngực nghiêng sang bên, nghiêng khung chậu, bất đối xứng trên cơ thể... Ngoài ra còn trường hợp chân ngắn chân dài, dáng đi bất thường.

Cong vẹo cột sống không những gây tổn hại về thể chất mà còn tinh thần. Bên cạnh khó khăn di chuyển, ảnh hưởng đến các cơ quan khác còn khiến trẻ tự ti, phụ huynh mặc cảm khi để con bị vậy.

Áo nẹp cột sống có đặc điểm không cố định cột sống mà chỉ cố định thân. Áo nẹp chỉ có tác dụng cho trẻ ở giai đoạn sớm hoặc bệnh nhân sau phẫu thuật dùng để cố định cột sống.

Tuy nhiên để đảm bảo hiệu quả khi sử dụng áo nẹp cần kết hợp với các bài luyện tập.

Đối với những bệnh nhân ở tuổi dậy thì, xương đã định hình hoặc đốt sống đã biến dạng nếu dùng áo nẹp cũng không có tác dụng.

Riêng với người già khi cột sống thoái hóa, không vững thì cần áo nẹp để cố định thân, hạn chế tổn thương.

BS TRỊNH QUANG ANH, Trưởng Đơn vị Hiệu chỉnh cơ xương khớp và y học thể thao, Bệnh viện 1A

