Mặt trận Tổ Quốc cùng công an TP.HCM ký quy chế phối hợp toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Chiều 23-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phối hợp cùng Công an TP.HCM tổ chức Hội nghị ký kết quy chế phối hợp giữa Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và Công an TP.HCM về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại đây, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết TP.HCM là một trung tâm kinh tế-chính trị-văn hóa-xã hội, an ninh quốc phòng hàng đầu của cả nước.

Đây là đầu mối giao lưu hội nhập quốc tế và nhiều vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là địa bàn trọng điểm mà các thế lực thù địch, đối tượng phản động trong và ngoài nước tập trung hoạt động chống phá nhằm gây bất ổn về an ninh chính trị. TP.HCM cũng là nơi tập trung nhiều loại tội phạm hình sự với nhiều phương thức vi phạm pháp luật ngày càng tinh vi.

Vì vậy, công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn để phục vụ việc phát triển kinh tế - xã hội là một mục tiêu, nhiệm vụ đặc biệt hết sức quan trọng.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam nhìn nhận, từ những yêu cầu thực tế trên địa bàn cho thấy vai trò, vị trí quan trọng của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Công an TP đã phối hợp chặt, thường xuyên, liên tục với MTTQ cùng các tổ chức chính trị- xã hội tại TP thực hiện công tác tham mưu cho Thành ủy, UBND TP triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo; triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch nhằm huy động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội, gìn giữ an ninh trật tự trên địa bàn TP.

Đồng thời, phát huy vai trò của lực lượng công an, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội trong việc xây dựng, củng cố, phát triển các mô hình dự phòng về an ninh trật tự của nhân dân, xã phường, thị trấn…

Trong năm 2021 khi dịch COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, Công an TP đã phối hợp với các tổ chức chính trị- xã hội để thực hiện nhiệm vụ vận động nhân dân chấp hành các quy định về phòng chống dịch, đồng thời thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự xã hội… Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu của TP trong thời điểm đó là vừa chống dịch vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Lực lượng công an cơ sở đã đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để rà soát, phối hợp với chính quyền địa phương, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, hỗ trợ y tế… làm tăng thêm niềm tin, sự tin yêu của người dân với lực lượng công an.

Giám đốc Công an TP.HCM dự báo năm 2022 và những năm tiếp theo, tình hình an ninh trật tự sẽ có nhiều khó khăn, thử thách, đối mặt với nhiều vấn đề, chiến tranh sắc tộc, xung đột về lợi ích quốc gia, tình hình thiên tai dịch bệnh… Đây là những vấn đề hết sức nguy hiểm, khó lường được tác động đến mọi mặt của đời sống về kinh tế, chính trị.

Để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới, tạo môi trường an toàn cho người dân, Thiếu tướng Lê Hồng Nam yêu cầu lực lượng công an TP tập trung vào một số công tác trọng tâm.

Cụ thể, đẩy mạnh tham mưu phối hợp triển khai thực hiện các nội dung trong quy chế phối hợp, gắn với thực hiện các chỉ đạo khác của Thành ủy, UBND, các cấp chính quyền địa phương về công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống, đấu tranh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đi vào thực chất… phát huy được vai trò tự giác của người dân.

Đổi mới hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao tinh thần nhận thức, tinh thần cảnh giác của các tầng lớp nhân dân về hoạt động lôi kéo của các thế lực thù địch, phương thức hoạt động của các loại tội phạm, hành vi lừa đảo, lợi dụng lòng tin để chiếm đoạt tài sản…

Ông cũng yêu cầu mở rộng diễn đàn, cấp ủy chính quyền, lực lượng công an, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội để lắng nghe ý kiến nhân dân trong công tác gìn giữ an ninh trật tự… Đẩy mạnh công tác phối hợp, xử lý tin báo tố giác tội phạm, xây dựng các mô hình khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cở sở đơn vị đáp ứng an toàn về an ninh trật tự. Rà soát, phối hợp xử lý kịp thời ổn định các vụ tranh chấp, khiếu kiện, đình công tại cơ sở, nhất là những vụ việc phức tạp, kéo dài, không để trở thành điểm nóng về an ninh trật tự.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam cho rằng cần huy động có hiệu quả mọi nguồn lực của xã hội để hỗ trợ công tác an sinh xã hội, chăm lo, hỗ trợ phát triển sản xuất, học nghề, giới thiệu việc làm, cảm hóa người vi phạm pháp luật để họ tái hòa nhập cộng đồng.

Lực lượng công an cần phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, có năng lực chuyên môn, phát huy các sáng kiến, sáng tạo; làm hết trách nhiệm với tư cách là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Đặc biệt cần chú ý đến công tác dân vận.

Giám đốc Công an TP.HCM cũng lưu ý cần xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình, tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo để những cách làm này phù hợp với từng địa bàn, từng địa phương.

Đồng thời, rà soát lại những mô hình mang tính hình thức, tổ chức thực hiện, kiểm tra thường xuyên, có đánh giá, sơ kết và tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời khen thưởng các cá nhân xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Theo quy chế, nội dung phối hợp giữa Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và Công an TP.HCM là đẩy mạnh công tác tham mưu, phối hợp triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cơ quan nhà nước về công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Hai cơ quan cũng sẽ phối hợp tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân để cùng thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tích cực tham gia quản lý, giáo dục người thân, không vi phạm pháp luật… Phối hợp vận động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật cho cán bộ cấp huyện, xã, khu dân cư…