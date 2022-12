Merci Messi!

(PLO)- Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của những người chiến thắng lẫn kẻ chiến bại. Argentina thắng Pháp ở loạt sút luân lưu định mệnh sau khi hòa 3-3 trong hơn 120 phút để khép lại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Một kịch bản bóng đá quá đẹp của trận chung kết World Cup 2022 đã khiến người hâm mộ quên ngay bản 3D Avatar - The Way of Water của đạo diễn tài năng James Cameron đang dậy sóng các rạp chiếu phim trên thế giới.

Bốn bàn thắng được chia đều cho cả hai đội trong hai hiệp đấu chính thức. Thêm hai bàn khác được chia đôi một lần nữa trong hiệp phụ thứ hai.

Hai thế trận cũng được chuyền tay nhau giữa Argentina và Pháp. Nếu hiệp một là màn trình diễn đỉnh cao của vũ điệu tango đầy gợi tình, thì hiệp hai là tiếng gáy kiêu hùng của những chú gà trống Gaulois.

Nếu người ta ngả mũ thán phục Messi, một huyền thoại ở tiệc chia tay của sự nghiệp đỉnh cao, trong hiệp một, thì trong hiệp hai, bức màn nhung được kéo lên để chào đón Mbappe, một ngôi sao đang chói sáng.

Nếu trong hiệp hai, người ta thán phục triết lý đầy toan tính nhưng khoa học của bóng đá châu Âu, thì trong hiệp một, những tràng pháo tay lại dành tặng cho những nghệ sỹ với lối chơi lung linh - hoa mỹ.

Nhưng những gì lung linh thường mong manh, dễ vỡ.

Cú hat trick trong ba lần phải rượt đuổi rồi cân bằng tỉ số của Mbappe đã giúp anh giành được danh hiệu Chiếc giày Vàng. Nhưng danh hiệu Cầu thủ Hay nhất lại trao vào tay của nhà vô địch Messi - một thiên tài, một huyền thoại đương thời của bóng đá thế giới!

Huấn luyện viên Scaloni của Argentina đã tìm sự an toàn quá sớm khi thay cầu thủ chơi hay nhất Di Maria ở phút 64. Thiếu Maria, hành lang trái của Argentina không còn sáng tạo, không còn đủ khiến hàng thủ của Pháp phải sợ hãi cầm chừng canh gác trên phần sân nhà. Trái lại, nó là tiền đề giúp Pháp tự tin tràn lên tấn công.

Nói cách khác, sai lầm về việc thay người của Scaloni đã giúp Pháp thay đổi cục diện của trận đấu. Nó kích hoạt, đẩy trận đấu trở nên hấp dẫn hơn, như món cocktail huyền ảo cần thiết cho bữa tiệc bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh.

Merci Scaloni!

Cảm ơn Scaloni!

Ngay lúc thế giới nghĩ đến việc khắc tên nhà vô địch Argentina lên chiếc Cúp vô địch, thì hai bàn thắng chớp nhoáng của Pháp ở phút 80 và 81, một của Mbappe và hai cũng của Mbappe, đã đưa trận đấu về thế trận rượt đuổi, kịch tính như Jason Bourne một mình đối đầu với CIA để tìm ra thân phận của chính mình.

Thót tim!

Kịch tính!

Điên rồ!

Messi một lần nữa đưa Argentina lên trước sau pha dàn xếp nhanh ở hiệp phụ thứ hai. Nhưng cũng chính Mbappe, đồng đội của anh ở Câu lạc bộ PSG, đã dội gáo nước lạnh lên đầu bằng quả penalty khi trận đấu chỉ còn khoảng hai phút chính thức.

Có lẽ, nhiều chiếc TV màn hình tinh thể lỏng bỗng trở thành đồ phế thải bởi những cơn giận điên cuồng của những ai theo kèo Argentina! Và loạt sút luân lưu định mệnh đã kéo những người yêu bóng đá trung lập không thể rời mắt khỏi màn hình.

Nhưng cuối cùng, chiến thắng đã trao vào tay của những cái đầu tỉnh táo và bản lĩnh hơn trong loạt trận đấu-súng-cao-bồi-thời-hiện-đại, trong đó, Pháp trở thành kẻ thua cuộc sau hai lần bắn trật mục tiêu.

Messi đã giúp Argentina lần thứ ba mang về Chiếc Cúp vàng thế giới nhưng là lần đầu cho chính anh; xóa tan tham vọng bảo vệ thành công ngôi vô địch của Pháp.

Bóng đá là thế, thiên đàng của người này đôi khi là hỏa ngục của kẻ khác. Nhưng những đứa con của Argentina và của Maradona đã xứng đáng bước lên đỉnh cao của bóng đá thế giới. Bởi họ đã biết vượt qua được những thời điểm nghiệt ngã nhất của cuộc chơi, một phần do chính họ tạo ra.

Họ thua Saudi Arabia trong trận ra quân, nhưng giành lại ngôi đầu bảng sau hai chiến thắng trước Mexico và Ba Lan. Đánh bại Úc ở vòng 16, rồi tự đưa mình vào thế “oẳn-tù-ti” may rủi với Hà Lan sau khi dẫn trước hai bàn. Thắng Croatia ở bán kết có lẽ chiến thắng thuyết phục nhất của Argentina.

Trên đường phố Argentina lúc này đây, người ta đang khóc và hô vang “merci!” Nhưng đó không phải là lời “cảm ơn” trong tiếng Pháp.

Đó là tên Messi - đứa con cưng của họ, một thiên tài, một huyền thoại đương thời của bóng đá thế giới.

Merci Messi!

HOÀNG NGUYỄN (từ USA)