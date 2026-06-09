Messi lại khiến cả thế giới choáng váng 09/06/2026 15:03

(PLO)- Khi World Cup 2026 khởi tranh, Lionel Messi sẽ bước sang tuổi 39 và tiếp tục viết thêm dấu ấn mới trong sự nghiệp lẫy lừng của mình.

Đây là lần thứ sáu siêu sao người Argentina Messi góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, một cột mốc mà rất ít cầu thủ trong lịch sử có thể chạm tới.

Sau chức vô địch World Cup 2022 tại Qatar, nhiều người tin rằng Messi đã hoàn thành mọi mục tiêu cao nhất của đời cầu thủ. Từ cấp độ CLB đến đội tuyển quốc gia, bộ sưu tập danh hiệu của anh gần như không còn thiếu bất cứ mảnh ghép nào.

Anh từng nâng cao chiếc cúp Champions League, vô địch thế giới cấp CLB cùng Barcelona, giành World Cup U-20, HCV Olympic và cuối cùng là chiếc cúp vàng World Cup danh giá cùng Argentina.

M10 vẫn thừa sức vẫy vùng ở tuổi 39. Ảnh: EPA.

Ở đấu trường Nam Mỹ, Messi cũng đã chinh phục mọi đỉnh cao. Hai chức vô địch Copa America liên tiếp vào các năm 2021 và 2024 giúp anh khép lại những tranh cãi kéo dài suốt nhiều năm về thành tích cùng đội tuyển quốc gia. Danh hiệu Finalissima năm 2022 trước tuyển Ý càng khiến sự nghiệp của thủ quân Argentina trở nên trọn vẹn hơn.

Chính vì vậy, không ít ý kiến cho rằng World Cup 2026 là sân khấu cuối cùng của Messi trong màu áo Albiceleste. Tuy nhiên, lịch sử đã nhiều lần chứng minh rằng việc dự đoán ngày chia tay của huyền thoại này là điều rất khó khăn. Messi từng hơn một lần tuyên bố giã từ đội tuyển sau những thất bại cay đắng, nhưng rồi vẫn trở lại khi Argentina cần anh.

Khó đoán sự nghiệp của siêu sao người Argentina sau mùa World Cup này. Ảnh: EPA.

Ngay cả khi World Cup 2026 khép lại, phía trước Messi vẫn còn Copa America 2028. Khi đó anh đã ngoài 40 tuổi, nhưng tuổi tác có lẽ không phải rào cản quá lớn đối với một cầu thủ sở hữu tư duy chơi bóng đặc biệt và tầm ảnh hưởng vượt xa những con số thống kê.

Dù tốc độ và nền tảng thể lực không còn như thời kỳ đỉnh cao, Messi vẫn là biểu tượng của bóng đá Argentina. Chừng nào anh còn muốn cống hiến, cánh cửa đội tuyển quốc gia dường như vẫn luôn rộng mở. Vì thế, World Cup 2026 có thể là hồi kết hoàn hảo, nhưng cũng có thể chỉ là một chương nữa trong hành trình chưa muốn dừng lại của Messi.