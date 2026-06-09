Moscow, Kiev ‘đấu khẩu’ tại cuộc họp khẩn của HĐBA về việc Nga tấn công quy mô lớn vào Ukraine 09/06/2026 14:58

(PLO)- Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa họp khẩn để thảo luận về các đợt tấn công quy mô lớn gần đây của Nga nhằm vào Ukraine.

Ngày 8-6 (giờ Mỹ), theo đề nghị của Kiev, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) đã họp khẩn để thảo luận về các đợt tấn công quy mô lớn gần đây của Nga nhằm vào Ukraine, theo tờ Kyiv Independent.

Ông Indrika Ratwatte, Quyền Điều phối viên phụ trách công tác nhân đạo của LHQ, nói rằng chỉ riêng trong giai đoạn từ ngày 5 đến ngày 8-6, ít nhất 30 dân thường đã thiệt mạng và hơn 200 người bị thương trên khắp Ukraine.

Ông cảnh báo rằng quy mô và cường độ các cuộc tấn công nhằm vào những thành phố lớn đang tiếp tục gia tăng.

Cũng theo ông Ratwatte, 10,8 triệu người đang cần hỗ trợ nhân đạo, trong khi chưa đến một nửa số kinh phí cần thiết đã được huy động.

“Đừng để mức độ tổn hại và đau khổ đối với dân thường như thế này trở thành điều bình thường mới” - ông Ratwatte nói với các thành viên HĐBA, kêu gọi các quốc gia sử dụng ảnh hưởng của mình để bảo vệ dân thường và hỗ trợ các hoạt động nhân đạo.

Trụ sở của Liên Hợp Quốc tại TP New York (Mỹ). Ảnh: UN PHOTO

Đại sứ Đan Mạch tại LHQ Christina Markus Lassen nói rằng Ukraine đã đề xuất một “lệnh ngừng bắn ngay lập tức, vô điều kiện và toàn diện” trong hơn một năm qua. Trong khi đó, Đại sứ Đức Ricklef Johannes Beutin đặt câu hỏi về việc Nga từ chối tham gia các nỗ lực hòa bình.

Ngoại trưởng Phần Lan Elina Valtonen cho rằng Nga đã không đạt được các mục tiêu đề ra dù chiến sự kéo dài nhiều năm, đồng thời cảnh báo Moscow đang gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào các TP của Ukraine trong khi công khai đe dọa dân thường và các nhà ngoại giao.

“Không thể xây dựng hòa bình dựa trên sự cưỡng ép hoặc khuất phục một dân tộc” - bà Valtonen nói.

Về phía Kiev, Đại sứ Ukraine tại LHQ Andrii Melnyk nói rằng các cuộc tấn công của Nga nhằm vào dân thường đã lập nên một “kỷ lục u ám mới” kể từ đầu tháng 6, đồng thời nhấn mạnh rằng “không một nhu cầu quân sự nào có thể biện minh cho sự tàn nhẫn này”.

Ông cũng chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin vì đã bác bỏ đề xuất gần đây của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về một cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo.

Đáp lại, Đại sứ Nga tại LHQ Vasily Nebenzya bác bỏ các cáo buộc cho rằng Moscow nhắm mục tiêu vào dân thường, theo hãng thông tấn TASS.

Ông Nebenzya khẳng định lực lượng Nga tiến hành các cuộc tấn công “có độ chính xác cao” nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự và cho rằng thương vong dân sự là do hệ thống phòng không của Ukraine gây ra.

“Các lực lượng vũ trang Nga đang tiến hành các cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác nhằm vào các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng, các cơ sở hạ tầng nhiên liệu và giao thông vận tải của Ukraine được sử dụng phục vụ lợi ích của lực lượng vũ trang Ukraine, cũng như các sân bay quân sự. Kết quả là gần đây, 10 doanh nghiệp sản xuất sản phẩm quân sự, bao gồm cả UAV tấn công, đã bị đánh trúng tại Kiev” - theo nhà ngoại giao Nga.

Ông Nebenzya cũng bác bỏ lời kêu gọi đàm phán gần đây của ông Zelensky, gọi đó là một “sự khiêu khích vụng về”.