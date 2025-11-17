Moscow nói về 'cửa sổ cơ hội' hàn gắn quan hệ Mỹ - Nga 17/11/2025 05:18

(PLO)- Phía Nga nhận định chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mở ra cơ hội giúp Moscow và Washington bình thường hóa quan hệ, tránh nguy cơ đối đầu mới giữa hai cường quốc.

Nga và Mỹ hiện có cơ hội bình thường hóa quan hệ và tránh bước vào một giai đoạn đối đầu nguy hiểm mới, nhờ lập trường khác biệt của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đài RT dẫn thông cáo của Đại sứ quán Nga tại Washington DC.

Trong thông cáo công bố ngày 16-11 nhân kỷ niệm 92 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Liên Xô và Mỹ, Đại sứ quán Nga cho biết quyết định của Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt công nhận Liên Xô năm 1933 xuất phát từ việc ông thừa nhận bối cảnh địa chính trị mới lúc bấy giờ.

Cơ quan này cũng nhấn mạnh rằng bất chấp nhiều thập niên quan hệ thăng trầm, Moscow và Washington “luôn tìm được cách giải quyết” bất đồng, khi hai cường quốc hạt nhân “ý thức được trách nhiệm đối với vận mệnh của toàn thế giới”.

Điện Kremlin ở thủ đô Moscow (Nga). Ảnh: TASS

Theo Đại sứ quán Nga, trong bối cảnh hiện nay, “một cửa sổ cơ hội đã mở ra cho Nga và Mỹ để bình thường hóa quan hệ dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lợi ích quốc gia và chung sống không đối đầu”.

Thông cáo khẳng định cơ hội này xuất hiện trong bối cảnh chính quyền ông Trump không đi theo mô hình toàn cầu hóa phương Tây, nhờ đó mở ra cơ hội để hai nước xích lại gần nhau hơn.

Quan hệ Mỹ - Nga đã xuống mức thấp nhất dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden, giữa lúc xung đột ở Ukraine leo thang, nhưng đã có dấu hiệu cải thiện kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, theo RT.

Tổng thống Mỹ tuyên bố muốn chấm dứt xung đột, và quan chức hai nước đã tiến hành nhiều vòng đối thoại trong năm nay, bao gồm hội nghị thượng đỉnh tại bang Alaska giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Trump hồi giữa tháng 8.

Dù các cuộc thảo luận chưa đạt nhiều đột phá, song Moscow đánh giá cao việc Washington thể hiện mong muốn làm trung gian và cân nhắc các nguyên nhân cốt lõi của cuộc xung đột.

Giới chức Nga cũng cho rằng sự nối lại đối thoại mở ra cơ hội hợp tác thương mại và kinh tế, bất chấp việc Washington vẫn áp đặt trừng phạt lên hai tập đoàn dầu khí Rosneft và Lukoil.

Moscow nhắc lại lập trường rằng bất kỳ thỏa thuận lâu dài nào cũng phải giải quyết tận gốc nguyên nhân xung đột, bao gồm cam kết của Kiev không gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), phi quân sự hóa và “phi phát xít hóa” Ukraine, cũng như công nhận cục diện lãnh thổ mới trên thực địa.