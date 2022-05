MV 'There’s no one at all' của Sơn Tùng M-TP chính thức bị xoá sổ trên Youtube

Chiều 6-5, MV There’s no one at all của Sơn Tùng M-TP đã bị xoá bỏ khỏi YouTube.

Nếu như ở lần truy cập trước người dùng nhận được dòng thông báo "Video không có sẵn. Người tải lên không cung cấp video này tại quốc gia của bạn" thì lần truy cập này đường dẫn của MV sẽ hiển thị thông báo “Video này không hoạt động”.

Trước đó vào tối 29-4, Sơn Tùng M-TP đã đăng tải lời xin lỗi trên Fanpage cá nhân và tạm ngưng phát hành MV. Tuy nhiên, nam ca sĩ chỉ ngừng phát hành tại Việt Nam và tới hôm nay ca khúc đã chính thức biến mất khỏi nền tảng video lớn nhất này.

Như PLO đã đưa tin, ngày 5-5, Thanh tra Bộ VH-TT&DL đã có cuộc làm việc với phía Sơn Tùng M-TP tới làm việc về MV gây tranh cãi.

Trao đổi với phóng viên sau khi cuộc làm việc kết thúc, ông Phạm Cao Thái, Chánh thanh tra Bộ VH-TT&DL cho biết, đại diện Công ty M-TP Entertainment của ca sĩ Sơn Tùng M-TP đã đến làm việc với Thanh tra bộ theo thư mời.

“Đơn vị đã chấp nhận hành vi vi phạm, chúng tôi đã xử phạt 70 triệu đồng đối với công ty này”- ông Thái cho biết.

Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL Phạm Cao Thái cho biết, đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 04/QĐXPVPHC ngày 5.5.2022 xử phạt Công ty TNHH M-TP Entertainment vì đã có hành vi vi phạm: Lưu hành bản ghi hình "There’s no one at all" trên trang mạng xã hội Youtube có hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lí xã hội...

Yêu cầu Công ty TNHH M-TP Entertainment có trách nhiệm tiêu hủy bản ghi hình There’s no one at all; nộp lại số lợi thu được từ MV; tháo gỡ bản ghi hình There’s no one at all dưới hình thức điện tử trên môi trường mạng và kĩ thuật số.

Hiện tại bản ghi của There’s no one at all vẫn đang có mặt trên nền tảng Spotify và Apple Music. Không riêng MV có màu sắc tiêu cực, ca khúc cũng có nhiều ca từ thể hiện sự chán chường, mệt mỏi, bế tắc trong cuộc sống.