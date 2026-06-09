Mỹ giải cứu 2 phi công vụ rơi trực thăng ở eo biển Hormuz; Ông Trump bác tin ông Netanyahu phớt lờ lời mình 09/06/2026 21:11

(PLO)- Ông Trump nói tên lửa Israel đã “đang trên đường bay” tới Iran khi ông điện đàm với ông Netanyahu; Quân đội Israel mở các đợt tấn công mới nhằm vào miền nam Lebanon.

Tình hình Trung Đông tiếp tục có nhiều diễn biến đáng chú ý.

Ông Trump: Tên lửa Israel đã “đang trên đường bay” tới Iran khi ông điện đàm với ông Netanyahu

Trả lời phỏng vấn của đài BBC ngày 9-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump bác đồn đoán rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phớt lờ yêu cầu của ông khi tiến hành tấn công đáp trả Iran sau các vụ phóng tên lửa nhằm vào Israel.

Theo bản tin, ông Trump cho biết ông đã yêu cầu ông Netanyahu “hãy hành động hợp lý” vì “chúng ta đang rất gần với việc ký kết một thỏa thuận rất mạnh mẽ, một thỏa thuận rất tốt”.

BBC dẫn lời ông Trump rằng các tên lửa của Israel “đã ở trên đường bay” tới Iran khi ông trao đổi với Thủ tướng Israel.

“Nếu tôi bảo ông ấy làm điều gì, ông ấy sẽ làm điều đó” - tổng thống Mỹ nói thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Trước đây, ông Trump được cho là từng cảnh báo ông Netanyahu không nên tấn công các mục tiêu tại Lebanon, bao gồm cả thủ đô Beirut, nhưng nhà lãnh đạo Israel vẫn tiến hành các cuộc tấn công.

Cũng trong ngày 9-6, ông Trump nói rằng một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột với Iran có thể đạt được “trong vòng 2 hoặc 3 ngày”, đồng thời khẳng định thỏa thuận này sẽ ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và dẫn đến việc eo biển Hormuz được mở lại ngay lập tức.

Phát biểu với các phóng viên, ông Trump cho biết Iran và Israel đã đồng ý ngừng bắn sau đợt leo thang căng thẳng nghiêm trọng nhất giữa hai nước kể từ khi lệnh ngừng bắn mong manh có hiệu lực vào đầu tháng.

“Họ liên tục tấn công qua lại, và giờ cả hai đã đồng ý, thông qua tôi, sẽ dừng lại” - ông nói với các phóng viên trước khi lên chuyên cơ Air Force One.

“Chúng ta đang ở giai đoạn cuối cùng của một thỏa thuận rất, rất tốt, một thỏa thuận sẽ không cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân dưới bất kỳ hình thức nào. Eo biển sẽ được mở lại ngay lập tức. Việc đó sẽ diễn ra ngay sau khi ký kết, và điều đó có thể xảy ra trong 2 hoặc 3 ngày tới” - ông nói thêm.

Ông Trump cho biết ông không nghĩ còn bất kỳ trở ngại lớn nào và tất cả các bên đều đang “rất gần” với việc đạt được thỏa thuận.

Tuy nhiên, ông cũng cho biết lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran vẫn đang được duy trì.

Quân đội Israel mở các đợt tấn công mới nhằm vào miền nam Lebanon

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel tại TP Tyre (miền nam Lebanon) ngày 9-6. Ảnh: AFP

Quân đội Israel đã tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào Lebanon vào sáng 9-6, một ngày sau khi Iran cảnh báo sẽ nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Israel nếu các đòn không kích này tiếp diễn, theo đài CNN.

Hãng Thông tấn Quốc gia Lebanon (NNA) đưa tin các cuộc tấn công mới đã nhắm vào một khu nhà ở công cộng tại TP Tyre ở miền nam Lebanon.

Một nguồn tin quân sự Israel xác nhận các cuộc tấn công vào “khu vực Tyre”, nói với CNN rằng mục tiêu là “cơ sở hạ tầng khủng bố của” Hezbollah.

Hôm 9-6, người phát ngôn quân đội Israel - ông Avichay Adraee đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp đối với cư dân Tyre. Viết trên mạng xã hội X, ông cho biết: “Trước việc Hezbollah vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và tấn công khu vực dân cư của Israel, Lực lượng Phòng vệ Israel buộc phải hành động mạnh mẽ chống lại họ”.

Iran và Israel đã ngừng tấn công lẫn nhau sau các đợt phóng tên lửa vào ngày 7 và 8-6. Tuy nhiên, Tehran cảnh báo sẽ nối lại các cuộc tấn công nếu Israel tiếp tục không kích miền nam Lebanon.

Ngày 9-6, Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin rằng ít nhất 2 thành viên của một đơn vị phòng không đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel một ngày trước đó..

Quân đội Iran cho biết lễ tang của 2 quân nhân này sẽ được tổ chức tại Tehran trong ngày 9-6.

Mỹ giải cứu hai phi công sau khi trực thăng Apache gặp nạn

Quân đội Mỹ cho biết một thiết bị không người lái mặt nước của Hải quân Mỹ đã “phát hiện và giải cứu” 2 phi công trực thăng Apache của Lục quân Mỹ sau khi phương tiện này gặp nạn ngoài khơi bờ biển Oman khi đang “tuần tra tại vùng biển trong khu vực”.

Người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đại úy Timothy Hawkins, cho biết: “Một thiết bị không người lái mặt nước của Hải quân Mỹ đã phát hiện và cứu hai thành viên tổ lái trên biển. Lực lượng Đặc nhiệm 59 thuộc Hạm đội 5 là đơn vị tác chiến đầu tiên của Hải quân Mỹ chuyên về trí tuệ nhân tạo và các hệ thống không người lái”.

“Các binh sĩ đã được giải cứu an toàn trong khoảng hai giờ và hiện trong tình trạng ổn định. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra” - CENTCOM viết trên X.

Trước đó, Tổng thống Trump nói với các phóng viên: “Các phi công đều an toàn, không ai bị thương”.

Việc chiếc trực thăng bị mất được xem là tổn thất đầu tiên của dòng trực thăng chiến đấu Boeing AH-64 Apache kể từ khi cuộc xung đột với Iran bắt đầu.