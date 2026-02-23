Mỹ ngừng thu thuế đối ứng từ ngày mai, chuyển sang mức thuế toàn cầu 15% 23/02/2026 14:02

(PLO)- Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ thông báo ngừng thu thuế IEEPA (thuế đối ứng) từ trưa 24-2 giờ Việt Nam, hơn ba ngày sau khi Tòa án Tối cao tuyên các mức thuế này trái luật.

Ngày 22-2, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) thông báo sẽ ngừng thu các khoản thuế đối ứng áp đặt theo Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) vào lúc 00 giờ 01 phút ngày 24-2 (giờ miền Đông nước Mỹ, tức 12 giờ trưa 24-2 theo giờ VN).

Động thái này diễn ra hơn 3 ngày sau khi Tòa án Tối cao Mỹ phán quyết các khoản thuế nói trên là trái pháp luật, theo hãng tin Reuters.

Trong thông báo gửi đến các đơn vị vận tải thông qua Dịch vụ Thông điệp Hệ thống Hàng hóa (CSMS), cơ quan này cho biết sẽ vô hiệu hóa toàn bộ mã thuế quan liên quan các sắc lệnh trước đây của Tổng thống Donald Trump dựa trên IEEPA.

Một góc cảng biển Los Angeles (Mỹ) năm 2024. Ảnh: Gina Ferazzi/ Los Angeles Times

Việc chấm dứt thu thuế theo IEEPA diễn ra cùng thời điểm mức thuế toàn cầu 15% ông Trump vừa áp đặt có hiệu lực, dựa trên một cơ sở pháp lý khác. Mức thuế mới này nhằm thay thế cho các quy định vừa bị Tòa án Tối cao bác bỏ tuần trước.

CBP không giải thích lý do vì sao cơ quan này vẫn tiếp tục thu thuế tại các cảng nhập cảnh nhiều ngày sau phán quyết của Tòa án Tối cao. Đồng thời, thông báo của CBP cũng không đề cập khả năng hoàn tiền cho các đơn vị nhập khẩu.

Thông báo cũng nêu rõ việc ngừng thu khoản thuế này không ảnh hưởng đến bất kỳ sắc thuế nào khác do Tổng thống Trump áp đặt, bao gồm cả các loại thuế theo Điều 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại (về an ninh quốc gia) và Điều 301 của Đạo luật Thương mại (về các hành vi thương mại không công bằng).

"CBP sẽ cung cấp thêm hướng dẫn cho cộng đồng doanh nghiệp thông qua các thông báo CSMS khi cần thiết" - cơ quan này cho biết.

Trước đó vào ngày 20-2, hãng tin Reuters dẫn nguồn ước tính từ các chuyên gia kinh tế thuộc Mô hình Ngân sách Penn-Wharton cho biết, phán quyết của Tòa án Tối cao có thể khiến Bộ Tài chính Mỹ phải đối mặt với nguy cơ hoàn trả hơn 175 tỉ USD nguồn thu ngân sách có được từ thuế IEEPA.

Mô hình dự báo chi tiết của nhóm chuyên gia này chỉ ra rằng các lệnh áp thuế theo IEEPA đã mang lại hơn 500 triệu USD tổng doanh thu mỗi ngày.