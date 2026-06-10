Mỹ tấn công Iran sau vụ trực thăng Apache rơi ở eo biển Hormuz 10/06/2026 05:48

(PLO)- Mỹ không kích Iran sau khi Tổng thống Donald Trump nói Tehran bắn rơi trực thăng Apache tại eo biển Hormuz, làm dấy lên lo ngại leo thang căng thẳng khu vực.

Ngày 9-6, Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích trả đũa nhằm vào Iran, sau khi Tổng thống Donald Trump cáo buộc Tehran bắn rơi một trực thăng Apache của quân đội Mỹ tại eo biển Hormuz.

Động thái này đang làm dấy lên những hoài nghi nghiêm trọng về triển vọng hòa bình giữa hai quốc gia.

"Họ đã bắn hạ một máy bay trực thăng của chúng tôi, và chúng tôi đang hành động đáp trả ngay vào lúc này. Tôi tin rằng biện pháp phản công phải thật mạnh mẽ, thật quyết liệt, và đó chính là những gì chúng tôi đang thực hiện" - ông Trump chia sẻ với đài ABC News.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết “các lực lượng của chúng tôi đã bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công tự vệ nhằm vào Iran”.

Cơ quan này nói thêm rằng các đòn tấn công được thực hiện để đáp trả việc “một trực thăng Apache của Lục quân Mỹ bị bắn hạ”.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin đảo Qeshm thuộc eo biển Hormuz đã bị tấn công, đồng thời xác nhận một vụ nổ do trúng đạn pháo tại thị trấn Sirik. Theo hãng thông tấn Fars (Iran), nhiều tiếng nổ lớn cũng được ghi nhận ở khu vực phía đông tỉnh Hormozgan.

Hãng thông tấn nhà nước Iran IRIB đưa tin vào sáng sớm 10-6 rằng cuộc tấn công trong đêm của Mỹ nhằm vào các mục tiêu ở miền nam Iran đã kết thúc. Theo truyền thông Iran, tình hình hiện tương đối yên tĩnh.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết trong một bài đăng trên Telegram vào rạng sáng 10-6 (giờ địa phương) rằng Iran đã phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các mục tiêu của Mỹ trong khu vực, đài CNN đưa tin. Washington chưa lên tiếng về thông tin này.

Trước đó, Tổng thống Trump cho biết 2 phi công Mỹ trong vụ trực thăng bị bắn rơi không bị thương. Trả lời phỏng vấn tờ The Wall Street Journal, ông Trump cho rằng sự cố này "không phải là vấn đề quá lớn" và nhấn mạnh "phi công vẫn ổn".

Một quan chức Mỹ (không tiết lộ danh tính) nói với Reuters rằng chiếc Apache bị bắn rơi bằng một UAV tấn công tự sát của Iran.

Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araqchi không đề cập trực tiếp sự cố trực thăng, song cảnh báo các lực lượng nước ngoài trong khu vực có nguy cơ bị cuốn vào các vụ tai nạn hoặc làn đạn giao tranh.

"Để giảm thiểu rủi ro, giải pháp tốt nhất là họ nên rời đi" - ông Araqchi đăng trên mạng xã hội X.

Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Iran sau đó dẫn nguồn tin quân sự khẳng định không có bất kỳ hoạt động tấn công nào được tiến hành tại eo biển Hormuz trong suốt 24 giờ qua.

Nguồn tin này cũng cảnh báo Tehran sẽ có phản ứng quyết liệt nếu đối phương tiếp tục có các hành vi "thù địch" liên quan đến vụ việc trực thăng nói trên.