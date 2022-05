Năm vừa qua, mỗi ngày Honda bán gần 5.500 chiếc xe máy

Cụ thể, năm tài chính vừa qua, HVN đạt sản lượng bán hàng hơn 2 triệu chiếc xe máy, chiếm khoảng 80% thị phần trong nước. Bên cạnh đó, mảng xuất khẩu mang về cho HVN hơn 462 triệu USD đồng thời phát triển nhiều hoạt động hấp dẫn cho các cộng đồng, như: Liên Minh Winner, AB Crew và cộng đồng xe phân khối lớn cũng như phát triển hoạt động đua xe thể thao trong nước, đưa đội đua Honda Racing Vietnam là đại diện duy nhất của Việt Nam tranh tài tại các giải đấu quốc tế.

Với mảng kinh doanh ô tô, năm qua, HVN đã bán hơn 24.000 xe và ra mắt các dòng xe, như: Honda Accord phiên bản mới với hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến, Honda Civic thế hệ thứ 11 sử dụng công nghệ Honda SENSING và ứng dụng Honda…

Về đóng góp xã hội, năm vừa qua, HVN đã tích cực phối hợp, triển khai các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, chung tay cùng Chính phủ đẩy lùi đại dịch COVID-19; Triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường theo định hướng “Ba không” (Không phát thải CO2; không có rủi ro năng lượng; không có rủi ro trong sử dụng tài nguyên và thải bỏ chất thải); Tăng cường các hoạt động đào tạo kiến thức an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho người dân cả nước, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên; Tiếp tục phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng về việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông với chiến dịch “Cùng Honda chắp cánh tương lai”. Ngoài ra, chương trình giáo dục về An toàn giao thông dành cho lứa tuổi mầm non được triển khai tới 1,5 triệu em nhỏ tại 23 tỉnh/thành phố; Trao giải thưởng Honda cho sinh viên xuất sắc các trường đại học, tặng xe ô tô và máy móc cho trường nghề tại Vĩnh Phúc, Hà Nam, Thái Nguyên, Thái Bình, Hưng Yên…

Đặc biệt, HVN tiếp tục tài trợ cho các Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam; Triển khai chương trình “Ngày hội trồng cây 2022 – Cùng Honda giữ mãi màu xanh Việt Nam”…