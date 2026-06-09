Ném hơn nửa kg vàng vào thùng đựng cây lau nhà ở cửa khẩu Bờ Y 09/06/2026 14:52

(PLO)- Hai người vận chuyển thuê hơn nửa ký vàng từ Lào về Việt Nam bị lực lượng chức năng phát hiện tại cửa khẩu Bờ Y.

Ngày 9-6, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” và tiếp tục điều tra theo quy định.

Trước đó, khoảng 13 giờ 5 phút ngày 30-5, tại Trạm Kiểm soát liên hợp Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, lực lượng Biên phòng phối hợp Hải quan và Công an xã Bờ Y kiểm tra xe khách biển số 81F-00x... do Đàm Quang Vỹ (54 tuổi) điều khiển, Nguyễn Anh Dương (26 tuổi) là phụ xe, cùng trú tỉnh Gia Lai.

Quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện hai người có biểu hiện nghi vấn khi di chuyển vào khu vực nhà vệ sinh khu liên hợp cửa khẩu. Theo dõi, lực lượng chức năng ghi nhận hành vi Vỹ ném một gói hàng bọc băng keo màu đen vào thùng đựng cây lau nhà để che giấu.

Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ bên trong gói hàng hai thỏi kim loại màu vàng được bọc trong túi nilon. Hai người khai nhận vận chuyển thuê số vàng từ Lào về Việt Nam để giao cho người chưa rõ lai lịch với tiền công 1 triệu đồng và không xuất trình được giấy tờ hợp pháp.

Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại Đà Nẵng xác định đây là vàng, với tổng khối lượng 538,7 gam, hàm lượng vàng từ 86% đến 91,3%. Theo định giá, số vàng có trị giá hơn 1,817 tỉ đồng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.