Đêm qua, các hội nhóm Zalo hoạt động hết công suất chỉ để hỏi 1 câu "facebook có bị hack không?" "facebook bị sập rồi hả?". Người dùng facebook "náo loạn" vì những ai đã từng trải qua cảm giác bị hack rồi đều biết, phải tốn công tốn sức khai báo bao nhiêu là thông tin, mới lấy lại được. Và cũng biết bao nhiêu người sẽ hiểu cảm giác đêm qua khi facebook tự động thoát ra mà ta không sao đăng nhập lại được mặc dù đã nhập đúng mật khẩu.

Nhiều người dùng "lên ruột" không biết mình sẽ tiếc nuối cỡ nào khi bao nhiêu thông tin, hình ảnh lưu trữ trên facebook hàng bao năm qua.

Việc từ bỏ mạng xã hội không dễ dàng, nhưng lại có thể đem đến cho bạn những lợi ích bất ngờ. Ảnh minh họa

Trong thời đại phát triển công nghệ số, mạng xã hội được xem như một phần trong cuộc sống mỗi người, họ có thể chia sẻ, học hỏi cũng như làm việc trên không gian mạng xã hội. Mạng xã hội đem lại sự kết nối lẫn nhau cho người dùng, có thể giải trí, trao đổi, chuyện trò, dù là thế giới ảo. Đó là những gì mạng xã hội đem đến cho người dùng, vậy nếu một ngày mạng xã hội ngưng hoạt động, bạn có sẵn sàng từ bỏ?

Theo tôi, việc sử dụng mạng xã hội vừa lợi nhưng cũng vừa hại. Chẳng hạn, nó có thể giúp bạn cảm thấy bớt cô đơn, được thoải mái nhưng cũng có lúc khiến bạn thấy lạc lõng. Nếu bạn cứ quá đặt nặng mạng xã hội trong cuộc sống của mình thì rất khó có thể sống thiếu được nó. Hệ thống mạng xã hội trên toàn cầu bất ngờ bị sập làm cho rất nhiều người trở nên hoảng hốt, lo sợ và buồn chán khi không thể sử dụng. Chúng ta nên làm quen thế nào với việc mạng xã hội có thể bị ngưng hoạt động bất cứ lúc nào.

Tôi cũng hỏi người bạn của mình rằng khi không sử dụng được mạng xã hội thì cảm thấy thế nào? Đa số các bạn trả lời rằng:

“Hoang mang lắm, cảm thấy sợ và chán khi không thể sử dụng được mạng xã hội. Nhắn tin cho ai cũng không được, cảm thấy rất khó chịu trong người”, bạn Thái An chia sẻ.

“Đêm qua được ngủ sớm”, bạn Phan Vinh nói.

“Làm sao đây, sợ mất tài khoản quá”, bạn Thủy Vy trả lời.

“Trời ơi! Mong là Meta sớm khắc phục chứ đêm qua không sử dụng được rất khó ngủ, sợ tài khoản của mình sẽ bị vấn đề và các thông tin bị mất hết”, bạn Nhật Quỳnh cho biết.

“Dùng mạng xã hội để livestreams bán hàng mà giờ bị sập như vậy thì làm sao có thể bán hàng được”, một số bạn lo lắng.

Có phải ai trong chúng ta cũng đang quá coi trọng mạng xã hội hay không? Bạn có nghĩ tới chuyện gì xảy ra nếu chúng ta từ bỏ mạng xã hội. Có lẽ ban đầu sẽ là trạng thái lo lắng. Mặc dù việc từ bỏ mạng xã hội về lâu dài cũng có những lợi ích, nhưng phản ứng trong thời gian đầu sẽ rất căng thẳng và buồn chán. Trạng thái này xảy ra vì bạn đột ngột ngưng kết nối với mọi người, ngưng coi phim trên mạng xã hội. Nếu với những bạn “nghiện” thì điều này lại càng khó khăn hơn. Trạng thái này sẽ không kéo dài quá lâu nếu như bạn tập thích nghi dần, sau đó bạn sẽ cảm thấy bản thân trở nên tích cực hơn khi từ bỏ mạng xã hội.

Bạn sẽ giảm bớt được căng thẳng, vì khi dùng mạng xã hội bất kì thông tin nào bạn nhận được đều phải tập trung vào nó làm tăng cường độ stress gây nên những bất lợi cho bộ não. Ngoài ra, khi chúng ta thấy những khoảnh khắc hạnh phúc, sung sướng trên mạng xã hội dễ đưa ra sự so sánh với bản thân mình. Việc này ảnh hưởng đến tâm lý, tư duy của chúng ta về vấn đề dẫn đến những triệu chứng trầm cảm, tự ti. Do vậy, ngưng sử dụng mạng xã hội bạn sẽ thấy thoải mái và tự tin hơn, ngưng so sánh mình với người khác là cách để yêu bản thân hơn.

Hơn nữa, việc bạn dành quá nhiều thời gian cho việc sử dụng mạng xã hội sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ. Việc thiếu ngủ sẽ ảnh hưởng tới sự tập trung của bạn trong công việc và học tập, nếu bạn dùng thời gian dùng mạng xã hội để nghỉ ngơi và ngủ đủ giấc thì có thể tránh được trạng thái uể oải. Bạn có thể thử những hoạt động như đọc sách, vẽ để giải trí và tốn ít thời gian hơn.

Bên cạnh đó, việc sử dụng mạng xã hội nghĩa là bạn có nhiều mối quan hệ "ảo", vậy nên nếu ngừng sử dụng, bạn có thể có những mối quan hệ trực tiếp hiệu quả hơn. Ngừng hoặc hạn chế sử dụng mạng xã hội sẽ là cơ hội cho kỹ năng, tư duy của bạn được phát triển một cách toàn diện hơn, không bị lệ thuộc vào việc giải quyết qua mạng, bạn có thể tương tác để xây dựng mối quan hệ và phát triển kỹ năng còn thiếu hơn.

Bạn và tôi, hãy cố gắng thích nghi với nó. Cuộc sống của bạn sẽ dần hạnh phúc hơn, bạn sẽ dành được nhiều thời gian cho bản thân, sống thật với chính mình.

Khánh Linh