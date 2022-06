Ngày 2-6, cả nước còn 55 ca COVID-19 nặng

Bản tin Bộ Y tế chiều tối 2-6 công bố cả nước ghi nhận 1.088 ca nhiễm mới, đều là ca bệnh trong nước.

Số ca mắc mới hôm nay tăng 41 ca so với ngày trước đó tại 46 tỉnh, thành phố (có 910 ca trong cộng đồng).

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.722.634 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.311 ca nhiễm).

Hôm nay cả nước có 5.820 ca COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Tổng số ca được điều trị khỏi là 9.477.660 ca.

Hiện cả nước còn 55 ca COVID-19 nặng, trong đó 44 ca thở ô xy qua mặt nạ, 3 ca thở oxy dòng cao HFNC, 2 ca thở máy không xâm lấn, 4 ca thở máy xâm lấn và 2 ca phải can thiệp tim phổi nhân tạo ECMO.

Trong 24g giờ qua cũng ghi nhận 1 ca tử vong do COVID-19 tại Quảng Ninh. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.080 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130/227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 4 ASEAN).

Trong ngày 1-6 có 162.435 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 221.558.297 liều, trong đó:

Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 199.505.210 liều: Mũi 1 là 71.479.817 liều; Mũi 2 là 68.791.708 liều; Mũi 3 là 1.507.118 liều; Mũi bổ sung là 15.053.954 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 42.381.138 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 291.475 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 17.474.707 liều: Mũi 1 là 8.938.636 liều; Mũi 2 là 8.536.071 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 4.578.380 liều: Mũi 1 là 4.104.401 liều; Mũi 2 là 473.979 liều.