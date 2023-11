Người cháu gái xinh đẹp được bà Trương Mỹ Lan giao nhiều trọng trách

(PLO)- Bị can Trương Huệ Vân bị cáo buộc đã giúp sức, đồng phạm với cô ruột Trương Mỹ Lan tham ô tài sản, liên đới chiếm đoạt hơn 1.088 tỉ đồng.

Liên quan vụ án Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát, CQĐT đề nghị truy tố bị can Trương Huệ Vân về tội tham ô tài sản.

Kết quả điều tra thể hiện, Trương Huệ Vân rất được bà Trương Mỹ Lan tin tưởng. Bà Lan đã giao cho Vân đứng tên cổ phần, vốn góp, tham gia quản lý, điều hành nhiều công ty khác nhau.

Bà Trương Mỹ Lan (trái) và cháu gái Trương Huệ Vân. Ảnh: BCA

Cháu gái giúp cô tham ô tài sản

Trương Huệ Vân là tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý bất động sản Windsor, chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Eurasia Concept và điều hành hoạt động Công ty Lavifood, Công ty Tanifood, Công ty Sài Gòn Galleria.

Năm 2021, bà Trương Mỹ Lan mua lại Công ty Lavifood để đưa vào vận hành, hoạt động trong lĩnh vực chế biến sản phẩm nông nghiệp và giao cho cháu gái quản lý, điều hành thông qua ban giám đốc công ty này.

Quá trình hoạt động, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo Trương Huệ Vân sử dụng pháp nhân Công ty CP Lavifood vay vốn Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) để phục vụ mục đích kinh doanh và trả nợ vay tại các ngân hàng khác.

Bà Lan còn thống nhất, chỉ đạo Vân cho thành lập “công ty ma” để lấy phương án kinh doanh mua bán nông sản với Công ty CP Lavifood nhằm lập hồ sơ vay vốn khống, tạo lập khoản vay, rút tiền từ SCB.

Quá trình điều hành Công ty Sài Gòn Galleria, Công ty Eurasia Concept, cháu gái bà Trương Mỹ Lan còn chỉ đạo nhân viên cấp dưới phối hợp với SCB lập hồ sơ vay vốn.

Nhưng khi cần trả nợ thì không sử dụng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh, mà lấy tiền từ các khoản vay của các công ty, cá nhân khác được tạo lập khống tại SCB để trả nợ chính SCB.

Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2020, Trương Huệ Vân chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập, sử dụng 52 công ty "ma" và 4 công ty có hoạt động thật, tạo lập 155 khoản vay khống để rút tiền khỏi SCB.

CQĐT xác định bị can Trương Huệ Vân có vai trò giúp sức, đồng phạm với bị can Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi tham ô tài sản, liên đới chiếm đoạt hơn 1.088 tỉ đồng, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh là hơn 25 tỉ đồng.

Tại CQĐT, Trương Huệ Vân cũng khai được bà Lan tin tưởng, giao quản lý nhiều công ty khác nhau có hoạt động kinh doanh thật thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Các hoạt động như thành lập công ty “ma”, sử dụng phương án kinh doanh khống về mua bán nông sản, phối hợp với SCB lập hồ sơ vay vốn nhằm lấy tiền sử dụng đều do bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo.

CQĐT đánh giá bị can Trương Huệ Vân thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác trong quá trình giải quyết vụ án. Bị can nhận thức rõ hành vi phạm tội, đã tự nguyện, phối hợp với gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả của vụ án nên CQĐT đề nghị xem xét cho bị can khi lượng hình.

Hoạt động của Ban Kiểm soát luôn bị cản trở

Liên quan vụ án, hai bị can Phạm Thu Phong, Lưu Quốc Thắng (đều là cựu trưởng ban kiểm soát SCB) bị đề nghị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo lời khai của bị can Lưu Quốc Thắng, Ban Kiểm soát SCB có chức năng rất lớn, có quyền kiểm tra toàn bộ hoạt động của SCB.

Nhưng thực tế, hoạt động của Ban Kiểm soát đối với các hoạt động nói chung và hoạt động cấp tín dụng của SCB luôn bị cản trở, không được các đơn vị liên quan tại ngân hàng phối hợp.

Thực tế kiểm tra thì cũng chỉ là hình thức, không kiểm tra được nội dung cụ thể để có điều kiện phát hiện, ngăn chặn, kiến nghị theo chức năng của Ban Kiểm soát.

Bị can Phạm Thu Phong cũng khai bản thân ông và dàn lãnh đạo đều biết SCB chủ yếu cho vay đối với nhóm khách hàng Vạn Thịnh Phát. Ông Phong biết nhóm này có dư nợ rất lớn, không có khả năng thu hồi, thất thoát tài sản và thừa nhận trách nhiệm, sai phạm.

BÙI TRANG