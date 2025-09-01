Người dân nhuộm đỏ các cung đường Thủ đô trước thềm lễ diễu binh A80
PHAN OANH - THANH TÚ
(PLO)- Còn gần một ngày nữa mới diễn ra buổi lễ diễu binh, diễu hành chính thức, nhưng nhiều tuyến đường của Thủ đô Hà Nội gần như đã chật kín người.
Người dân dồn về khu vực đường Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng - Hàng Bài từ sớm ngày 1-9.
Rất nhiều người dân từ các tỉnh, thành đã vượt hàng chục km trong đêm để có mặt tại Hà Nội vào ngày đầu tiên của tháng 9, sẵn sàng trải qua một ngày đêm trên vỉa hè để có thể hoà mình vào không khí hân hoan.
Lực lượng chức năng bắt đầu dựng barie để phân chia khu vực ưu tiên. Theo kế hoạch, hơn 5.000 chỗ ngồi trong khu vực ưu tiên được cơ quan chức năng thiết lập nhằm phục vụ cựu chiến binh và người cao tuổi xem lễ diễu binh A80.
Trước khi tiến vào khu vực ưu tiên, một số cựu chiến binh đi dạo, chụp ảnh để lưu giữ kỷ niệm.
Sau khi lựa chọn cho mình được những vị trí thuận lợi nhất để ngắm trọn buổi lễ diễu binh, diễu hành chính thức, mỗi nhóm đều có những "kế hoạch" riêng trong quá trình chờ đợi.