Người dân nô nức quay lại TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ

Ngày 3-5, hàng ngàn người dân từ các điểm du lịch, các tỉnh miền Bắc, miền Trung đã quay lại TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ dài bốn ngày.

Ghi nhận của PV, khoảng 20 giờ 50 phút, chuyến tàu có số hiệu SNT5 về đến nhà ga Sài Gòn.

Theo dự kiến ban đầu, tàu về đến lúc 19 giờ 48 nhưng do thời tiết xấu làm ảnh hưởng đến giao thông gây tắc nghẽn. Do đó tàu về trễ hơn so với dự kiến khoảng 1 giờ. Nhiều người dân cũng thông cảm vì lý do khách quan dẫn đến việc trễ tàu.

“Tôi được nghỉ bốn ngày nên đã về thăm gia đình. Lúc nãy có chờ tàu vì bị kẹt ở khu vực Sóng Thần. Thường đi tàu không đông mà hôm nay tôi thấy khá là đông”- bạn Nguyễn Thị Hải Yến, sinh viên năm 3 trường Đại học Y Dược TP.HCM cho biết.

Tại khu vực cửa ra vào một số người cho biết đã đặt xe trước đó, một số hành khách có người nhà đến đón và số còn lại đón taxi để về nhà. Vì lượng hành khách quá đông, trời đang mưa đã gây kẹt xe ở cửa ra vào khoảng 15 phút.

Đại diện ngành đường sắt cho biết trong ngày hôm nay và rạng sáng mai (4-5), lượng hành khách trở về TP.HCM rất đông, mỗi chuyến tàu có khoảng 500 hành khách. Trong đó, các tuyến tàu từ Nha Trang đến TP.HCM chiếm số lượng lớn.

"Ở chiều về TP.HCM, ngành đường sắt tăng cường 27 tuyến tàu để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân"- vị này nói.

Theo tìm hiểu, cũng trong chiều 3-5, chuyến tàu SE7 hành trình Hà Nội - TP.HCM cũng về đến ga Sài Gòn lúc 18 giờ 25, tàu SPT3 (Phan Thiết - TP.HCM) đến ga lúc 19 giờ 07 và tàu SNT7 (Nha Trang - TP.HCM) về đến lúc 20 giờ 43.

