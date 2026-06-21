Người hùng giúp Đức đi tiếp ở World Cup và khoảnh khắc lịch sử 21/06/2026 11:13

Hôm nay 21-6, đoàn quân của HLV Julian Nagelsmann đã giành vé vào vòng 32 đội World Cup 2026 với chiến thắng kịch tính trước đối thủ đến từ châu Phi tại Toronto. Hai bàn thắng của Denis Undav sau khi vào sân từ băng ghế dự bị, mang về ba điểm đầy kịch tính khi Đức thắng Bờ Biển Ngà 2-1.

Franck Kessie đã đưa đội bóng châu Phi vươn lên dẫn trước 1-0 ở giữa hiệp một khi anh dứt điểm thành công từ đường chuyền của Yan Diomande. Kai Havertz đã đưa bóng vào lưới ngay trước giờ nghỉ giải lao nhưng bàn thắng gỡ hòa của ngôi sao Arsenal đã bị từ chối. Denis Undav cuối cùng đã san bằng tỷ số 1-1 cho Đức trong hiệp hai, và tiền đạo này sau đó đã thực hiện thành công quả phạt đền ở những phút cuối trận hoàn thành cú đúp trong trận.

Chiến thắng này giúp Đức chắc suất vào vòng tiếp theo, trong khi vị trí đầu bảng cũng có thể sớm được xác nhận, còn Bờ Biển Ngà vẫn còn nhiều việc phải làm để giành vé đi tiếp ở World Cup. Đức có cơ hội tốt nhất trong những phút đầu trận khi Havertz suýt ghi bàn bằng cú đánh đầu, nhưng Yahia Fofana đã cản phá xuất sắc.

Kessie ăn mừng bàn thắng mở tỉ số cho Bờ Biển Ngà. ẢNH: MIRROR/GETTY

Bất chấp những khó khăn ban đầu, Bờ Biển Ngà nhanh chóng tìm được hướng đi đúng đắn. Và không ngoài dự đoán, Diomande chính là người tạo nên thành công đó. Được tạo quá nhiều khoảng trống bên cánh trái, đường chuyền của Diomande đến được chỗ Amad Diallo, người đã có một cú sút bị chặn lại. Nhưng bóng bật ra đến chỗ Kessie và tiền vệ này đã dễ dàng đệm bóng vào lưới.

Ange-Yoan Bonny lẽ ra đã có thể nhân đôi cách biệt cho đội nhà nhưng cú sút của anh đã bị Manuel Neuer cản phá. Đó là lúc Đức tưởng rằng họ đã gỡ hòa. Havertz tung cú sút tuyệt đẹp vào lưới nhưng trọng tài đã hủy bỏ bàn thắng vì Emmanuel Agbadou của Bờ Biển Ngà bị phạm lỗi trước đó.

Sức ép của Đức tiếp tục gia tăng trong suốt hiệp hai và Havertz có cơ hội gỡ hòa rõ rệt nhất khi cú đánh đầu của anh đi chệch khung thành trong gang tấc. Và phải nhờ đến sự phối hợp của hai cầu thủ dự bị, đội bóng châu Âu mới gỡ hòa. Amiri khéo léo chuyền bóng cho đồng đội Undav, cựu tiền đạo của Brighton dứt điểm hiểm hóc ghi bàn. Amiri lẽ ra có thể ghi bàn ở phút bù giờ nhưng cú sút của anh lại quá yếu, đi thẳng vào tay thủ môn.

Undav hóa người hùng ghi cả hai bàn thắng cho Đức. ẢNH: MIRROR/GETTY

Undav đã chứng tỏ mình là người hùng giúp đội tuyển Đức giành chiến thắng khi ghi bàn ở những phút bù giờ cuối cùng sau khi dứt điểm lạnh lùng ghi bàn từ đường chuyền tuyệt vời của Felix Nmecha.

Ở trận đấu còn lại của bảng E, Curacao xuất sắc cầm hòa Ecuador 0-0 để tạo nên khoảnh khắc lịch sử lần đầu tiên giành được điểm tại World Cup, trước đó, Curacao ghi bàn đầu tiên ở World Cup trong trận thua Đức 1-7. Đức sẽ hướng tới trận đấu với Ecuador vào tuần tới để kết thúc vòng bảng, trong khi Bờ Biển Ngà sẽ chạm trán Curacao mà vẫn chưa chắc chắn giành được vé vào vòng tiếp theo. Ở bảng F, Hà Lan đã xuất sắc "hủy diệt" Thụy Điển với tỉ số 5-1.