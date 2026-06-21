Người khỏe mạnh ăn nhiều trái cây có bị tăng đường huyết? 21/06/2026 10:05

(PLO)- Trái cây rất tốt cho sức khỏe, nhưng ăn quá nhiều trong một lúc vẫn có thể khiến đường huyết tăng tạm thời, ngay cả ở người không mắc tiểu đường.

Theo NDTV, trái cây rất tốt cho sức khỏe nhưng không nên ăn quá nhiều. Theo chuyên gia, ngay cả người khỏe mạnh cũng có thể bị tăng đường huyết tạm thời nếu ăn quá nhiều trái cây trong một lần, đặc biệt là các loại quả nhiều đường hoặc nước ép trái cây.

Không phải cứ là thực phẩm lành mạnh thì có thể ăn không giới hạn; trái cây cũng có thể khiến đường huyết tăng nếu dùng sai cách.

Trái cây cung cấp vitamin, khoáng chất, chất xơ và chất chống oxy hóa, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường loại 2 và một số bệnh mạn tính. Tuy nhiên, chúng cũng chứa đường tự nhiên như fructose, glucose và sucrose.

Theo Tiến sĩ Hetashvi Gondaliya, chuyên khoa Tiểu đường và Nội tiết tại Bệnh viện CK Birla (Jaipur), khi ăn với lượng vừa phải, chất xơ trong trái cây sẽ làm chậm quá trình hấp thu đường, giúp đường huyết tăng từ từ. Ở người khỏe mạnh, tuyến tụy sẽ tiết insulin để đưa đường từ máu vào tế bào, nhờ đó đường huyết nhanh chóng trở về bình thường.

Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều cùng lúc, nhất là các loại trái cây có chỉ số đường huyết cao như xoài, chuối chín, nho hoặc uống nhiều nước ép, lượng đường hấp thu nhanh có thể khiến đường huyết tăng đột ngột.

Chuyên gia cũng lưu ý, nước ép, sinh tố và trái cây sấy khô thường chứa nhiều đường nhưng ít chất xơ hơn trái cây nguyên quả, nên dễ làm tăng đường huyết và lượng calo nạp vào cơ thể.

Ăn trái cây đúng cách

Để tận dụng lợi ích của trái cây mà vẫn kiểm soát đường huyết, bạn nên:

Ưu tiên trái cây nguyên quả thay vì nước ép.

Ăn với lượng vừa phải, chia đều trong ngày.

Kết hợp với sữa chua không đường hoặc các loại hạt để làm chậm hấp thu đường.

Đa dạng các loại trái cây thay vì chỉ ăn một loại.

Người khỏe mạnh không cần kiêng trái cây, nhưng cũng không nên ăn quá nhiều trong một lần. Ăn điều độ và ưu tiên trái cây nguyên quả là cách tốt nhất để nhận được lợi ích dinh dưỡng mà không làm đường huyết tăng đột biến.