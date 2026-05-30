Người tiêu dùng Việt Nam dẫn đầu khu vực về sẵn sàng mua sắm bằng AI và thanh toán số 30/05/2026 11:48

(PLO)- Có đến 57% người tiêu dùng Việt Nam sẵn sàng để AI tham gia hỗ trợ, tối ưu hóa quá trình mua sắm trực tuyến của mình.

Visa, công ty công nghệ thanh toán điện tử vừa công bố kết quả nghiên cứu Consumer 360 về niềm tin của người dùng trong kỷ nguyên thương mại kỹ thuật số mới.

Bứt phá nhờ chiến lược chuyển đổi số quốc gia

Theo kết quả từ nghiên cứu Visa Consumer 360, Việt Nam đang nổi lên như một trong những thị trường dẫn đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) về mức độ sẵn sàng cho tương lai tiêu dùng.

Đáng chú ý, tâm lý lạc quan của người tiêu dùng Việt Nam hiện nằm trong nhóm cao nhất khu vực, trái ngược với bức tranh có phần trồi sụt, không đồng đều tại nhiều quốc gia lân cận. Sự tự tin này đang tác động trực tiếp và làm thay đổi toàn diện thói quen mua sắm, thanh toán thường nhật của người dân.

Báo cáo khẳng định, điều này được thúc đẩy bởi niềm tin tiêu dùng vững chắc và bệ đỡ từ chương trình chuyển đổi số quốc gia.

"Niềm tin mạnh mẽ của người tiêu dùng phản ánh đà tăng trưởng tích cực của kinh tế Việt Nam cũng như tốc độ phát triển nhanh của nền kinh tế số.

Trong bối cảnh Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, việc xây dựng một hệ sinh thái thanh toán mở, đáng tin cậy và bảo mật là yếu tố cốt lõi để bảo vệ cả doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng", Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, nhận định.

Chuộng mua sắm bằng AI và thanh toán xuyên biên giới

Nghiên cứu cho biết, hiện nay người tiêu dùng Việt đang cởi mở hơn với các hình thức mua sắm và thanh toán số hiện đại. Điều này đang đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường dẫn đầu khu vực về chuyển đổi thương mại. Khảo sát của Visa chỉ ra hai xu hướng chuyển dịch rõ nét nhất của thị trường Việt Nam so với mặt bằng chung của khu vực.

Đầu tiên là xu hướng ưu tiên cho trí tuệ nhân tạo (AI). Có đến 57% người tiêu dùng Việt Nam sẵn sàng để AI tham gia hỗ trợ, tối ưu hóa quá trình mua sắm trực tuyến của mình. Con số này vượt trội so với mức trung bình 50% của khu vực APAC.

Xu hướng còn lại là sự mở rộng trong chi tiêu xuyên biên giới. Người tiêu dùng Việt Nam đã lọt vào nhóm các thị trường dẫn đầu về tỉ lệ sở hữu và sử dụng thẻ đa ngoại tệ để đi du lịch hoặc mua sắm quốc tế.

Visa chỉ ra con số, tỉ lệ người dùng Việt sở hữu thẻ đa ngoại tệ đạt 56%, cao hơn trung bình ở APAC (52%). Tương tự tỉ lệ người dùng sử dụng thẻ đa ngoại tệ giữa Việt Nam và APAC lần lượt là 34% và 28%. Điều này phần nào phản ánh nhu cầu ngày càng lớn của người Việt, đối với các giải pháp thanh toán an toàn, linh hoạt và dễ kiểm soát khi mua sắm hoặc du lịch quốc tế.

Người Việt chuộng mua sắm bằng AI và thanh toán xuyên biên giới. Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Rào cản rò rỉ dữ liệu và rủi ro phát sinh giao dịch

Tuy nhiên, dưới góc độ thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sự hào hứng với công nghệ luôn là con dao hai lưỡi. Nghiên cứu của Visa cũng thẳng thắn chỉ ra, đi cùng tốc độ tăng trưởng là những thách thức lớn về nguy cơ rò rỉ dữ liệu cá nhân, sai lệch thông tin từ AI và rủi ro giao dịch ngoài ý muốn.

Khi AI và các hạ tầng thanh toán tự động hóa trở thành một phần của hành vi mua sắm hằng ngày, yêu cầu về tính minh bạch thông tin và tính chịu trách nhiệm pháp lý của các bên cung ứng dịch vụ càng phải được siết chặt.

Trong vai trò của tổ chức tài chính, ông Kelvin Utomo, Trưởng bộ phận sản phẩm và giải pháp của Visa Việt Nam, Campuchia và Lào, nhìn nhận đơn vị này luôn nỗ lực phát triển mạng lưới chấp nhận thanh toán, xây dựng các tiêu chuẩn hạ tầng an toàn, cũng như đưa vào thị trường những công nghệ thanh toán tiên tiến.

Trong thời gian tới Visa sẽ tập trung mở rộng hạ tầng thanh toán QR, nâng cao năng lực sẵn sàng cho AI và đặc biệt là hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận công nghệ số một cách an toàn.