Nguyên nhân gây mưa diện rộng ở TP.HCM sáng 6-8

Sáng 6-8, tại TP.HCM xuất hiện mưa ở nhiều nơi. Theo Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Nam bộ, nguyên nhân gây mưa xảy ra cơn mưa sáng nay là do rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ có xu hướng dịch dần về phía Nam thiết lập rãnh thấp Tây Bắc - Đông Nam.

Đồng thời, hôm nay xuất hiện vùng thấp ở ngoài khơi khu vực giữa Nam biển Đông. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn Tây. Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình xu hướng mạnh dần trong những ngày tới gây mưa trên khu vực Nam bộ.

Theo Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Nam bộ, tại TP.HCM, Đông Nam bộ và Tây Nam bộ, thời tiết từ trưa đến chiều tối 6-8 khu vực chuyển xấu, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to, cục bộ có mưa rất to. Trong cơn dông cần đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 29-32 độ C.

Trong 48 đến 72 giờ tới, thời tiết Nam bộ nhiều mây, ngày có lúc giảm mây, giảm mưa, trời hửng nắng, mưa tiếp tục xảy ra trên diện rộng, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to.

Mưa có thể xảy ra bất cứ thời điểm nào trong ngày, đêm phổ biến có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng sét, lốc và gió giật mạnh. Khu vực trũng thấp, đô thị đề phòng ngập úng do mưa lớn cục bộ.