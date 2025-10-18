Nhân viên vũ khí hạt nhân có thể phải nghỉ việc nếu chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa 18/10/2025 07:15

(PLO)- Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ Mike Rogers cảnh báo phần lớn nhân viên phụ trách quản lý kho vũ khí hạt nhân phải nghỉ việc do tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ kéo dài.

Ngày 17-10, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ Mike Rogers cảnh báo rằng việc chính phủ đóng cửa có thể khiến phần lớn nhân viên phụ trách quản lý kho vũ khí hạt nhân phải ngừng làm việc, theo hãng tin AFP.

Ông Rogers cho biết Cục Quản lý An ninh Hạt nhân Quốc gia (NNSA) - cơ quan giám sát kho vũ khí hạt nhân của Mỹ - gần như đã cạn nguồn quỹ dự phòng và có thể phải cho nghỉ việc tới 80% nhân viên.

“Đây không phải là những người mà bạn muốn cho về nhà. Họ đang quản lý một tài sản chiến lược vô cùng quan trọng của chúng ta. Họ cần được làm việc và được trả lương” - ông Rogers nhấn mạnh.

Một biển báo dừng bên ngoài Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington, D.C (Mỹ). Ảnh: Francis Chung/POLITICO

Chưa rõ liệu ông Rogers đang đề cập việc sa thải vĩnh viễn hay chỉ là cho tạm nghỉ việc trong thời gian chính phủ ngừng hoạt động.

Theo AFP, Bộ Năng lượng Mỹ - cơ quan giám sát NNSA - có chưa đến 2.000 nhân viên liên bang nhưng quản lý khoảng 60.000 nhà thầu tham gia vào việc thiết kế, bảo dưỡng và bảo vệ kho vũ khí hạt nhân của Mỹ.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nói với tờ USA Today rằng hàng chục nghìn nhân viên then chốt có thể sẽ phải nghỉ việc kể từ tuần tới.

“Đây là những người đảm bảo các hệ thống hạt nhân của chúng ta luôn an toàn và được bảo vệ. Bất kỳ sự gián đoạn nào cũng đều ảnh hưởng đến an ninh quốc gia” - ông Wright nói.

Cảnh báo trên được đưa ra khi tình trạng chính phủ Mỹ ngừng hoạt động bước sang tuần thứ ba và các nhà lập pháp vẫn bế tắc về dự luật chi tiêu.

Thượng viện Mỹ ngày 16-10 đã thất bại lần thứ 10 trong nỗ lực thông qua đề xuất của đảng Cộng hòa nhằm mở cửa lại chính phủ.

Theo trang Bulletin of the Atomic Scientists, Mỹ hiện duy trì khoảng 5.177 đầu đạn hạt nhân, trong đó có khoảng 1.770 đầu đạn đang được triển khai.

Nhiệm vụ của NNSA là thiết kế, sản xuất, bảo dưỡng và bảo vệ các loại vũ khí này.