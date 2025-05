Điều tra: Thâm nhập những bãi xe không giấy “khủng” ở vùng biên - Bài 1 Nhiều 'lò' bán xe không giấy, 'bao ăn trộm ăn cắp' 29/05/2025 05:42

LTS: Khu vực gần biên giới tỉnh Tây Ninh, Bình Phước từ lâu được xem là nơi mua bán nhiều loại xe máy không rõ nguồn gốc, trong đó có cả xe nhập lậu từ Campuchia.

Trong những ngày thâm nhập thực tế khu vực này, PV Pháp Luật TP.HCM ghi nhận hàng chục bãi bày bán các loại xe máy, phụ tùng không giấy tờ, không rõ nguồn gốc và việc mua bán xe rất dễ dàng.

Ngày 14-5, Đại tá Lê Trung Ái, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế vào cuộc xác minh, xử lý hoạt động mua bán xe không rõ nguồn gốc tại địa bàn giáp biên.

Phát hiện cả ngàn xe máy không giấy tờ

Công an đã phát hiện, đưa hai xe máy không có nguồn gốc trong nhà của ông Phan Thành Lợi (ngụ xã Thành Long, huyện Châu Thành). Sau đó, công an đã đưa ông Lợi cùng tang vật về trụ sở để tiếp tục làm rõ. Công an cũng mời chủ tiệm xe Thành Phước ở địa bàn này lên làm rõ hành vi môi giới tiêu thụ xe nhập lậu.

Công an kiểm tra bãi xe của ông Lâm và vợ của ông này cho biết hồ sơ xe cũ đã gom đốt.

Ảnh trong bài: VÕ TÙNG - NGUYỄN TIẾN

Cùng ngày, công an kiểm tra đột xuất cơ sở mua bán xe cũ tại ấp Thạnh Tân, xã Thạnh Tây do ông Nguyễn Văn Lâm (44 tuổi) làm chủ. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hàng ngàn xe máy cũ cùng nhiều phụ tùng đã tháo rời.

Đối với số xe còn nguyên vẹn, ông Lâm không cung cấp được giấy tờ hợp pháp và vợ ông Lâm cho biết đã đốt toàn bộ hồ sơ cũ vì nghĩ là xe thanh lý phế liệu.

Cửa hàng của ông Lâm là một trong những điểm buôn bán xe cũ lớn nhất khu vực cửa khẩu Xa Mát, mỗi ngày bán ra hàng chục xe máy không giấy tờ. Công an tỉnh Tây Ninh đang điều tra làm rõ.

Trước đó, PV báo Pháp Luật TP.HCM đã thâm nhập thực tế khu vực này, ghi nhận hàng chục bãi xe bày bán đủ các loại xe máy, phụ tùng không giấy tờ, không rõ nguồn gốc.

“Xe không giấy nhưng muốn chạy đâu thì chạy!”

Chiều 10-3, chúng tôi có mặt tại một cửa hàng chuyên mua bán, trao đổi xe máy và phụ tùng cũ cách cửa khẩu Xa Mát, tỉnh Tây Ninh khoảng 10 km.

Toàn cảnh tiệm xe cũ của ông Lâm ở mặt tiền Quốc lộ 22B, thuộc xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên.

Tiệm có tên là Lâm, nằm ngay mặt tiền Quốc lộ 22B, thuộc xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên mà theo người dân gần đó, tiệm này đã hoạt động từ lâu.

Đập vào mắt chúng tôi là hàng trăm chiếc xe máy cũ đủ loại, từ xe số đến xe tay ga như Sirius, Air Blade, Dream, Vision… trong đó nhiều xe không có biển số, nằm la liệt cả bên trong lẫn phía đối diện cửa hàng, nhìn giống bãi phế liệu khổng lồ hơn là một cửa hàng mua bán xe.

Hàng ngàn chiếc xe không giấy tờ trong tiệm của ông Lâm.

Người đàn ông tên Lâm, được cho là chủ cửa hàng, tỏ ra dè dặt khi chúng tôi hỏi giá cả và giấy tờ của các chiếc xe. Tuy nhiên, sau đó ông này nói cộc lốc: “Xe không giấy” và trả lời chắc nịch: “Xe không giấy nhưng muốn chạy đâu thì chạy!”.

Sau đó ông tiếp: “Toàn bộ là xe không giấy. Ở đây bán bao ăn trộm, ăn cắp chứ xe thì không giấy”.

Chúng tôi tiếp tục băn khoăn: “Lỡ dính xe ăn cắp thì sao?”, ông liền trấn an: “Đã nói người ta bao mà, bao tranh chấp, bao giấy, bao trộm cắp…”.

“Bao ăn trộm, ăn cắp” mà ông Lâm nói, theo tìm hiểu của chúng tôi, là loại xe không giấy tờ nhưng không phải là xe trộm cắp. Nếu mua phải xe trộm cắp, ngoài việc bị thu xe, người mua còn gặp rắc rối về pháp luật nếu bị cơ quan chức năng phát hiện.

Theo quan sát của chúng tôi, ở phía ngoài tiệm, có gần 20 chiếc xe đang đậu sẵn, đủ loại, giá từ 3 triệu đến 5 triệu đồng và ông Lâm khẳng định: “Tất cả đều là xe không giấy tờ nhưng bao trộm cắp”.

Việc mua bán xe theo kiểu trao tiền, giao xe mà không có bất kỳ giấy tờ nào.

Xe có phụ tùng lộn xộn

Khi chúng tôi chỉ và hỏi giá một chiếc Air Blade, ông Lâm nói: “Trên xe có treo giá đó. Con đó 5 triệu 2, là bao xe thanh lý… tôi sẽ làm cho anh cái giấy tay mua bán vì nó không có giấy tờ”.

Đi sâu vào bên trong, có hàng trăm chiếc xe cũ cùng các phụ tùng như lốc máy, biển số, dàn áo xe, ống pô… chất đống phía sau nhà.

Sau một hồi nói chuyện, chúng tôi tỏ vẻ ưng ý hai chiếc xe máy và ông Lâm nói: Muốn mua thì đặt cọc, khi nào lấy xe thì thanh toán hết.

Sáng 19-3, chúng tôi trở lại tiệm xe máy của ông Lâm. Khi chúng tôi hỏi về chiếc xe Air Blade màu đen mà chúng tôi đã dò hỏi, ông Lâm chỉ tay ra phía bên ngoài: “Đó, nó đó” và sau đó ông cho một trong năm nhân viên của tiệm ra đề máy cho chúng tôi kiểm tra.

Nhân viên liền tháo đầu xe, kiểm tra và nổ máy khởi động, nói: “Ok lắm rồi, hàng còn zin, chạy bao ngon!”. Lúc này ở phía bên ngoài tiệm có khoảng tám người đến mua xe và phụ tùng các loại.

Ông Lâm vừa sửa xe vừa thông tin “Toàn bộ là xe không giấy. Ở đây bán bao ăn trộm ăn cắp, chứ xe thì không giấy” cùng những biển số xe cũ trong tiệm của ông này.

Cũng tại bãi xe này, chúng tôi chứng kiến một người đàn ông tầm 40 tuổi đến mua một chiếc xe máy hiệu Honda cũ, loại không giấy tờ. Người này có vẻ là khách quen và nhanh chóng chọn một chiếc, trả giá và mang ra chạy thử.

Cùng lúc, một phụ nữ tầm 40 tuổi đến hỏi, nhanh chóng chọn mua chiếc xe Dream đã độ chế, thay đổi kết cấu. Chiếc xe không giấy tờ này ông Lâm bán cho người phụ nữ với giá 3,4 triệu đồng và việc mua bán theo kiểu đưa tiền rồi lấy xe đi.

Cũng trong thời gian có mặt ở bãi xe này, chúng tôi ghi nhận có ba người đàn ông đi ô tô đến hỏi mua xe máy. Ông Lâm liên tục văng tục và giới thiệu, rằng nhân viên lắp ráp, rã máy, làm xe trong tiệm của của ông đều là “dân tù tội”.

Sau một hồi trao đổi, ba người này đã mua ở tiệm ông Lâm hai xe Air Blade và Yamaha với tổng số tiền 11 triệu đồng, cả hai chiếc xe đều không có giấy tờ. Hai bên thỏa thuận giao nhận xe ở chùa Gò Kén, nằm trên Quốc lộ 22B, thị xã Hòa Thành, cách cửa khẩu Xa Mát khoảng 50 km.

Đánh xe tải đi giao xe không giấy

Ông Lâm đồng ý giao xe ở khu vực chùa Gò Kén bằng xe tải nhỏ nhưng sẽ lấy thêm 500.000 đồng tiền công vận chuyển.

“Chốt” xong giá cả và nhận tiền, ông Lâm hứa 16 giờ sẽ giao xe cho ba người khách tại điểm hẹn.

Sau khi khách rời cửa hàng, ông Lâm cho một thanh niên lấy biển số lắp vào hai chiếc xe, gắn bình ắc quy, chạy thử và dựng vào góc tiệm.

Sau khi bán ba chiếc xe cho khách, ông Lâm chạy xe tải đi giao hàng cho khách ở khu vực chùa Gò Kén.

Gần 15 giờ ngày 19-3, ông Lâm lái xe tải chở ba xe máy rẽ vào hướng một bãi xe của chùa Gò Kén. Tại đây, ông điện thoại cho người mua lúc sáng và tấp hẳn xe vào bãi, mở thùng xe tải, gắn cầu rồi tháo dây chằng đưa hai chiếc xe máy xuống, giao cho một người đàn ông.

Chiếc Vision còn lại, ông Lâm nói là phải đi giao tiếp cho người khác.

Sau khi ông Lâm lái xe tải rời đi, người đàn ông gửi lại một chiếc xe vào quán nước trong bãi rồi chạy chiếc còn lại ra khỏi khu vực chùa Gò Kén, hướng về TP Tây Ninh.

“Có người chạy xe qua bên này giao hàng luôn” Chúng tôi đến một bãi xe máy cũ nằm ven quốc lộ, cách bãi xe của ông Lâm ở Tân Biên không xa hướng về cửa khẩu Xa Mát, bãi xe này cũng bán đủ loại xe không giấy tờ kèm theo cam kết là “bao xe trộm, cắp”. Người phụ nữ trong bãi xe máy gần tiệm của ông Lâm cũng bán xe không giấy tờ và chào bán các loại xe máy nhập lậu từ Campuchia. Tại bãi xe này, một phụ nữ ra chào bán các loại xe máy nhập lậu từ Campuchia. Người này còn đề nghị dẫn chúng tôi đi đường phụ (đường mòn) qua Campuchia lựa xe. “Nếu ưng con nào thì mua, bỏ thêm mấy trăm đô (USD) là có người chạy về giao xe bên này (Tây Ninh - PV) cho mình” - bà nói. Sau đó bà đề nghị lưu số điện thoại, Zalo rồi hẹn khi nào có xe thì gửi hình cho lựa.

(Kỳ sau: Ra vùng biên mua “xế độc” từ Campuchia. Những người thích sưu tầm xe Dream lùn, Freeway, MD hay các dòng mô tô phân khối lớn giá rẻ, dễ dàng tìm mua ở khu vực biên giới Tây Ninh).