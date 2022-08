Nhiều nhân viên y tế trong vụ án kít test Việt Á sẽ được khoan hồng

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) đã họp phiên thứ 22 sáng nay, 17-8, để đánh giá công tác từ đầu năm. Trong đó đang chú ý, các thành viên Ban Chỉ đạo đã cho ý kiến về mặt chủ trương cơ chế chỉ đạo phân hóa trách nhiệm để xử lý triệt để, nghiêm khắc nhưng nhân đạo các đối tượng liên quan trong các vụ án về kit test Việt Á.

Thông tin tới báo chí về kết quả phiên họp thứ 22 này, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên cho biết, Ban Nội chính Trung ương – Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, trên cơ sở ý kiến từ các cơ quan bảo vệ pháp luật, đã dự thảo cơ chế để báo cáo xin ý kiến Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo đã cho ý kiến cụ thể, cơ bản đồng tình với đề nghị của Cơ quan thường trực.

Theo đó, quan điểm xuyên suốt là điều tra, xử lý nghiêm khắc, nhưng luôn khoan hồng, nhân đạo, đúng quy định pháp luật.

Với nhóm người có chức quyền nhưng lợi dụng để chỉ đạo, tác động, can thiệp, hoặc người chủ mưu, tổ chức, tích cực thực hiện hành vi tội phạm, có động cơ vụ lợi, trục lợi công quỹ… thì kiên quyết nghiêm trị.

Theo hướng khuyến khích nộp lại tiền, tài sản do tham nhũng, phạm tội mà có, với những người nộp lại tiền đã nhận, có thể thay đổi biện pháp, chẳng hạn từ tạm giam sang tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là việc thay đổi biện pháp ngăn chặn này không gây khó khăn cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.

Với nhóm người thực hiện hành vi phạm tội mà không biết, không thấy, không vụ lợi, không thỏa thuận thì vẫn phải điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm trong vụ án. Tuy nhiên, theo tinh thần khoan hồng, nhân đạo, trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử tùy trường hợp mà xem xét miễn, giảm trách nhiệm hình sự.

Các vụ án liên quan đến kít test Việt Á dẫn tới việc xem xét trách nhiệm của rất nhiều cán bộ, công chức, viên chức vốn không có chức vụ, quyền hạn lớn. Họ chỉ thực hiện các công việc của mình theo chỉ đạo cấp trên, tinh thần vì chống dịch mà làm, không có động cơ, vụ lợi. Nếu xét đến cùng theo nguyên tắc tố tụng hình sự thì hành vi của họ có thể vẫn là đồng phạm giúp sức. Tuy nhiên, với các trường hợp này, cần xem xét cụ thể, có thể cho miễn trách nhiệm hình sự. Nếu chưa khởi tố thì không xem xét xử lý hình sự.

Các vụ việc liên quan đến kít test Việt Á cho thấy một dạng điển hình của tham nhũng tập thể. Có trường hợp một phần tiền tham nhũng đã được đưa vào để chia phúc lợi, có tính chất hỗ trợ cho nhân viên y tế trong thời gian chống dịch. Như vậy, với những trường hợp hoàn toàn vô tình mà nhận lợi ích này thì được nộp lại để không bị xem xét trách nhiệm.

Ngoài ra, vẫn như đường lối chung về phân hóa trách nhiệm hình sự, những người có hành vi phạm tội rõ ràng, có nhận tiền, lợi ích, nhưng đã chủ động nộp lại khi chưa bị phát giác, đồng thời tích cực hợp tác với cơ quan chức năng, phục vụ tốt công tác điều tra thì cũng được xem xét miễn trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, ngay cả như vậy, những trường hợp sai phạm dù được miễn trách nhiệm hình sự vẫn phải được đưa ra xem xét, xử lý nghiêm về mặt Đảng.

Sau khi Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC thông qua về chủ trương, các cơ quan tiến hành tố tụng trên cơ sở pháp luật hiện hành sẽ có hướng dẫn cụ thể để áp dụng thống nhất việc xử lý các vụ án liên quan đến kít test Việt Á, đang được xác minh, điều tra trên cả nước.

Cho đến nay, nhiều cơ quan điều tra của cả công an và quân đội đã được huy động để điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này, trong đó lực lượng cánh sát điều tra được huy động nhiều nhất. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và các tỉnh thành đã khởi tố 25 vụ án ở 25 địa phương, với tổng số 95 bị can. 38 địa phương chưa khởi tố hình sự đang thụ lý nhiều hồ sơ vụ việc có liên quan đến Việt Á.

Việc Ban Chỉ đạo Trung ương cho chủ trương về cơ chế phân hóa sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án này, sớm đưa ra truy tố, xét xử như kế hoạch.