Nhiều thí sinh trượt oan, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM nói sẽ giải quyết 26/08/2025 20:37

(PLO)- Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cam kết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học khác để đảm bảo giải quyết thỏa đáng quyền lợi của thí sinh.

Tối 26-8, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM đã có thông tin chính thức gửi đến báo chí về vấn đề xử lý danh sách thí sinh trúng tuyển ĐH, Cao đẳng giáo dục mầm non năm 2025.

Theo nhà trường, ngày 22-8 vừa qua, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM đã công bố thông báo kết quả xét tuyển các ngành đào tạo trình độ ĐH, ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng hệ chính quy trên cổng thông tin điện tử của trường.

Ngay sau đó, trường đã rà soát danh sách trúng tuyển và nhận thấy có trường hợp thí sinh không đạt điểm chuẩn nhưng có tên trong danh sách trúng tuyển và ngược lại. Nguyên nhân được xác định là do thao tác kỹ thuật.

Để đảm bảo tối đa quyền lợi thí sinh, trường đã có công văn gửi Bộ GD&ĐT cùng các cơ sở giáo dục đại học đề xuất tạo điều kiện để thí sinh được tiếp tục xét tuyển.

Đại diện nhà trường cũng cho biết hiện đang làm việc với các đơn vị liên quan và bước đầu đã nhận được sự hợp tác tích cực. Nhiều cơ sở giáo dục đại học đã đồng ý việc tiếp nhận thí sinh và cho phép nhập học. Riêng những em đủ điều kiện trúng tuyển nhưng lại rớt đang được trường hỗ trợ để tiếp nhận nhập học đúng theo nguyện vọng và năng lực.

Trong thời gian tới, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học để đảm bảo giải quyết thỏa đáng quyền lợi của thí sinh.