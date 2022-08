Nhóm cướp trẻ dùng mã tấu chém người lấy tài sản ở TP.HCM

Ngày 18-8, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Vũ Quốc Huy (ngụ quận Gò Vấp) và Nguyễn Thành Lâm (cùng 16 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) về tội cướp tài sản.

Công an cũng truy bắt Nguyễn Quốc Duy (17 tuổi) và Trần Kim Bảo (18 tuổi, cùng ngụ quận Gò Vấp) để phục vụ điều tra.

Đây là băng chuyên dùng mã tấu chém người đi đường để cướp tài sản vừa bị Công an quận Gò Vấp triệt phá.

Theo điều tra, khuya 30-7, chị Hà (28 tuổi, quê Bà Rịa – Vũng Tàu) đang đi bộ trên đường số 21 (phường 8, quận Gò Vấp) thì bị bốn thanh niên chặn lại.

Một thanh niên cầm dao xông đến lớn tiếng khống chế chị H lấy đi một điện thoại và 800.000 đồng. Sau đó, nhóm này nhanh chóng tẩu thoát.

Công an quận Gò Vấp sau đó lấy lời khai, trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh khu vực để điều tra, truy xét.

Tuy nhiên, thời điểm gây án do nạn nhân hoảng loạn, nhân dạng những kẻ cướp được miêu tả rời rạc, không nhớ được biển số xe.

Qua đó, nhóm cướp được xác định độ tuổi từ 16 đến 17 tuổi. Điều khiển xe máy phân khối lớn. Công an 16 phường được huy động nhận dạng và khoanh vùng nghi phạm.

Chiều 2-8, trinh sát hình sự Công an quận Gò Vấp ập đến quán cà phê trên đường Quang Trung mời làm việc với Huy và Lâm.

Cả hai chống đối, nói là công an nhầm lẫn. Tuy nhiên, với các bằng chứng không thể chối cãi, cả hai thừa nhận là thành viên của nhóm dùng mã tấu cướp tài sản lúc đêm khuya.

Theo đó, Bảo và Lâm đặt mua mã tấu trên mạng rồi giấu ở bờ sông Vàm Thuật làm hung khí thực hiện bốn vụ.

Khuya 1-8, nhóm này phát hiện Huy (16 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) cùng bạn dừng xe máy trên lề đường.

Lâm cùng đồng phạm dùng mã tấu uy hiếp, cướp đi chiếc iPhone 8 Plus. Do Huy cố giật lại, giằng co nên Lâm dùng phần lưng mã tấu chém vào tay nạn nhân. Huy tiếp tục chạy đến ôm chân Duy thì bị Lâm đạp ngã, chém thêm khiến nạn nhân bị thương ở tay trái, đầu.

Người dân khu vực phát hiện, hô hoán, đưa Huy vào Bệnh viện quận Gò Vấp cấp cứu.

Với thủ đoạn này, nhóm còn thực hiện hai vụ khác, tài sản cướp được là điện thoại, tiền.

Hay vào đêm 30-7, cả nhóm phát hiện hai nam sinh ngồi nói chuyện cạnh bờ sông Vàm Thuận nên dùng mã tấu tấn công, chiếm đoạt hai chiếc cặp học sinh bên trong có chứa điện thoại. Sau khi lấy tài sản giá trị, nhóm này vứt cặp ở bờ sông.

Rạng sáng 31-7, Lâm đưa chiếc điện thoại mới cướp cho Tâm. Trên đường đi bán, cả hai gặp tổ tuần tra công an phường 11, quận Gò Vấp nên sợ hãi, vứt điện thoại trên lề đường rồi tháo chạy.

Đến khuya 3-8, nhóm này tiếp tục đến bờ sông Vàm Thuật thì phát hiện hai người đang ngồi ghế đá bên ngoài Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ.

Duy và Lâm che biển số xe rồi cầm mã tấu chém hai người này rồi cướp túi đeo chém chứa điện thoại di động. Nhóm này đem bán lấy một triệu chia nhau.