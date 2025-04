Nissan thất bại thảm hại khi muốn 'hồi sinh' thương hiệu Datsun? 29/04/2025 17:53

Tuy nhiên, chiến lược này đã không đi theo đúng kế hoạch và cuối cùng dẫn đến sự "khai tử" lần thứ hai cho thương hiệu Datsun chỉ sau chưa đầy một thập kỷ. Câu chuyện về sự thất bại của thương hiệu Datsun minh chứng rằng trong bối cảnh kinh tế ô tô hiện đại, tham vọng của nhà sản xuất có thể bị chế ngự bởi thực tế thị trường khắc nghiệt.

Năm 2010, Nissan quyết định "hồi sinh" thương hiệu Datsun với kỳ vọng chinh phục phân khúc xe giá rẻ tại các thị trường mới nổi đầy tiềm năng. Ảnh: Datsun.



Chiếc xe Datsun đầu tiên trong kỷ nguyên mới là phiên bản nhỏ hơn, giá thành thấp. Nissan chọn lại cái tên Datsun để nhắm đến khách hàng coi trọng giá trị tại các nền kinh tế đang phát triển quan trọng như Ấn Độ, Indonesia, Nam Phi và Nga. Cái tên này vẫn còn sức nặng tại nhiều khu vực.

Năm 2012, Nissan đặt mục tiêu tạo ra giải pháp di chuyển "không rườm rà", thực dụng cho người mua ô tô lần đầu. Để đạt mức giá cực thấp (khoảng 5.000 - 7.000 USD cho Datsun GO), Nissan tối giản hóa chiếc xe và tận dụng sản xuất tại địa phương để cắt giảm chi phí.

Mặc dù mục tiêu là xe giá rẻ, những chiếc Datsun mới lại không thực sự tốt. Datsun GO thiếu tính năng an toàn cơ bản như ABS hoặc túi khí ban đầu. Vật liệu nội thất rẻ tiền và lỗi thời.

Nissan cho rằng ở thị trường mới nổi, an toàn có thể được nhìn nhận khác. So với xe máy hay phương tiện công cộng đông đúc, Datsun GO vẫn an toàn hơn. Mua ô tô mới cũng mang lại niềm tự hào, và Nissan trang bị màn hình cảm ứng để làm hài lòng người dùng trẻ. Đối với họ, giao diện đẹp mắt có thể quan trọng hơn phanh ABS.

Tuy nhiên, người tiêu dùng, ngay cả ở phân khúc giá rẻ, cũng tìm kiếm độ tin cậy, an toàn và sự hài lòng. Datsun thế hệ mới thất bại trong việc đáp ứng kỳ vọng này. Thị trường mới nổi chứng kiến cạnh tranh gay gắt. Nissan nhìn thấy tiềm năng, nhưng đối thủ như Maruti Suzuki (Ấn Độ), Hyundai, Tata, Toyota/Daihatsu đã đi trước một bước.

Những nhà sản xuất này không chỉ cung cấp xe giá phải chăng mà còn chú trọng chất lượng, an toàn và dịch vụ hậu mãi tốt hơn. Họ cung cấp xe có kiểu dáng, nội thất hấp dẫn hơn, đi kèm tính năng an toàn cần thiết. Các đối thủ còn áp dụng chiến thuật tiếp thị thông minh, như cung cấp bảo hiểm miễn phí khi mua xe qua các dịch vụ tài chính liên kết, hấp dẫn người mua trẻ.

Trong khi thương hiệu Datsun vật lộn, công ty mẹ Nissan đối mặt với khủng hoảng lớn. Vụ bắt giữ Carlos Ghosn năm 2018 tạo làn sóng chấn động, dẫn đến thay đổi nhân sự và pháp lý. Lợi nhuận sụt giảm, ban lãnh đạo tập trung tái cấu trúc và cắt giảm chi phí.

Doanh số sụt giảm do đối thủ cạnh tranh, dòng xe Datsun mới bị ngừng sản xuất tại Nga, Indonesia (2020), sau đó là Nam Phi và Ấn Độ (2022).

Thất bại của thương hiệu Datsun làm nổi bật sai lầm phổ biến: đánh giá quá cao sức mạnh tên tuổi thương hiệu mà bỏ qua chất lượng thực tế. Nissan nghĩ tên Datsun đủ mạnh để bán xe nhưng đã sai. Tên tuổi có ý nghĩa, nhưng đối thủ cũng mạnh và sản phẩm cạnh tranh hơn. Ngay cả phân khúc giá rẻ, bạn cũng cần "chơi hết mình".

Nissan có thể cải thiện nếu chú trọng an toàn sớm hơn. Nghiên cứu kỹ lưỡng hơn sẽ cho thấy người tiêu dùng ở thị trường phát triển ngày càng quan tâm an toàn và dễ tiếp cận thông tin. Mặc dù sau đó Nissan bổ sung ABS và túi khí, xe vẫn thiếu sót cấu trúc.

Chiếc Datsun cuối cùng rời dây chuyền tại Ấn Độ năm 2022 không phô trương. Nissan tuyên bố tập trung mẫu xe và phân khúc cốt lõi, đặc biệt xe điện. Thương hiệu Datsun, lẽ ra là động lực tăng trưởng, nhưng biến mất trong im lặng.