Nóng: Bắt 2 cán bộ công an liên quan vụ cháy karaoke An Phú khiến 32 người chết

(PLO)- Sau khi khởi tố vụ án, bắt giam chủ quán karaoke An Phú, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục bắt thêm hai cán bộ công an.

Tối ngày 7-10, theo nguồn tin riêng của PLO, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố hai bị can, bắt tạm giam đối với hai cán bộ thuộc Công an TP Thuận An về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan đến vụ cháy karaoke An Phú khiến 32 người chết. Quyết định khởi tố bị can hai cán bộ công an này đã được VKSND tỉnh Bình Dương phê chuẩn.

Cũng theo nguồn tin này, chiều nay Công an tỉnh Bình Dương công bố quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với hai cán bộ này. Tiếp đó, cơ quan điều tra đã thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi làm việc của của hai cán bộ này.

Trước đó, cơ quan điều tra đã bắt giam ông Lê Anh Xuân, chủ quán karaoke An Phú để điều tra về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy (phường An Phú, TP Thủ Đức).

Ông Xuân là chủ quán karaoke An Phú ở phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, nơi xảy ra vụ cháy vào ngày 6-9 làm 32 người chết.

Như chúng tôi đã thông tin, sau 10 phút nhận tin, lực lượng chữa cháy có mặt. Khi xảy ra vụ cháy, cơ sở có 5/30 phòng hát đang hoạt động với khoảng 60 người có mặt tại cơ sở (khoảng 30 khách hát và 30 nhân viên của quán).

Thời điểm xảy ra vụ cháy, tất cả mọi người đều hoảng loạn bỏ chạy, một số người thoát ra ngoài kịp thời, còn lại bị mắc kẹt bên trong quán dẫn đến tử vong.

Theo báo cáo, đám cháy được xác định bắt nguồn từ tầng 2. Khi lực lượng PCCC tiếp cận hiện trường cứu được 22 người, 17 người khác tự tìm cách thoát thân trước đó nên đã bị thương.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định nguyên nhân của vụ cháy là do chập điện trên trần tầng 2.

Do cơ sở được xây dựng với nhiều vật liệu dễ cháy nên đám cháy bùng phát nhanh, rất khó khăn cho công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Quán karaoke An Phú được cấp giấy phép kinh doanh lần đầu vào tháng 12-2015, người đại diện cơ sở là Lê Anh Xuân, thường trú tại TP Thủ Đức.

LÊ ÁNH-NGUYỄN ĐỨC