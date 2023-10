Chiến sự Nga-Ukraine ngày 9-10 chứng kiến nhiều diễn biến đáng chú ý khi Nga và Ukraine thông báo ngăn chặn các cuộc tấn công của nhau ở nhiều hướng, đặc biệt ở tỉnh Donetsk và Zaporizhia.

Nga nói Ukraine mất 200 lính ở Donetsk trong 1 ngày

. Tại tỉnh Zaporizhia, ông Vladimir Rogov, lãnh đạo tổ chức thân Nga We Are Together with Russia, chia sẻ với hãng thông tấn TASS vào ngày 9-10 rằng quân Ukraine cố mở 5 cuộc tấn công gần làng Robotyne vào ngày 8-10 nhưng không thành công, hậu quả khiến 35 lính Ukraine thiệt mạng.

Ông Rogov cũng nói thêm rằng hiện lực lượng Ukraine đang hoạt động ở hai khu vực gần Robotyne, theo hướng nhắm vào làng Verbovoye và Kopani.

. Ở tỉnh Donetsk, theo ông Rogov, trong ngày 8-10, Ukraine mất khoảng 200 lính tại làng Vremevka khi cố gắng tiến quân đến các cứ điểm của Nga và bị quân Nga dội pháo lại.

Xe tăng Ukraine và xe cứu thương chở thương binh Ukraine đi sơ tán tại chiến trường Bakhmut. Ảnh: GETTY IMAGES

Tại tỉnh này, người phát ngôn của nhóm lính Nga Battlegroup Center - ông Alexander Savchuk cho biết không quân Nga tấn công vào 4 trạm chỉ huy và đài quan sát của Ukraine gần làng Serebryanka cũng như nhắm vào 30 đơn vị pháo binh của Ukraine, theo TASS.

Theo ông Savchuk, lực lượng Nga cũng ngăn chặn 5 cuộc tấn công của Ukraine ở hướng TP Lyman, khiến 50 lính Ukraine thiệt mạng.

. Tại tỉnh Kherson, ngày 9-10, người phát ngôn của cơ quan phụ trách các vấn đề khẩn cấp tỉnh Kherson cho biết lực lượng Nga đã phá hủy một trạm kiểm soát máy bay không người lái (UAV) của Ukraine ở làng Sadovoye thuộc tỉnh này trong ngày 8-10, theo TASS.

Theo người phát ngôn này, lực lượng Nga ở Kherson đã tiêu diệt đơn vị sử dụng súng cối 120 mm khiến 3 lính Ukraine thiệt mạng và 6 lính bị thương tại làng Ponyatovka.

Ở làng Antonovka, quân Nga cũng tiêu diệt 1 đơn vị súng cối và phá hủy 1 phương tiện cơ giới, khiến 5 lính Ukraine thiệt mạng và 2 lính khác bị thương.

Ở hướng làng Kakhovka, lính Nga xóa bỏ một cứ điểm tạm thời của quân Ukraine, loại bỏ 10 lính Ukraine và khiến 7 lính bị thương.

Có 34 cuộc giao tranh Nga – Ukraine trong 1 ngày

. Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết trong ngày 9-10, Ukraine ngăn chặn các cuộc tấn công của quân Nga tại TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv), các TP Lyman, Bakhmut, Marinka, Shakhtarske (tỉnh Donetsk) và TP Zaporizhia (tỉnh Zaporizhia), theo hãng thông tấn Ukrinform.

Theo Bộ này, tổng cộng có 34 cuộc giao tranh xảy ra trên khắp mặt trận và tình hình hoạt động của Ukraine ở mặt trận phía đông và phía nam nước này vẫn còn khó khăn.

Các công nhân dọn dẹp ở làng Hroza (tỉnh Kharkiv) vào ngay 6-10 sau khi Nga nã tên lửa vào khu vực này. Ảnh: REUTERS

Tại TP Melitopol, lực lượng Ukraine tiếp tục chiến dịch phản công, cố gắng gây tổn thất cho quân Nga về nhân lực và trang thiết bị và bào mòn sức mạnh quân Nga.

Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết quân Nga đã tiến hành 1 cuộc tấn công bằng tên lửa, 39 cuộc không kích và khai hỏa hệ thống tên lửa phóng loạt 23 lần để tấn công các vị trí của lực lượng Ukraine và khu vực đông dân cư.

Theo báo cáo, một số người dân đã thiệt mạng và bị thương, cơ sở hạ tầng bị hư hại do các cuộc tấn công của Nga.

Kiev cáo buộc Nga chuyển vũ khí thu được ở Ukraine cho Hamas

. Ngày 9-10, Cục Tình báo Ukraine cho rằng Nga đã chuyển giao số vũ khí do phương Tây sản xuất thu được ở Ukraine cho phong trào vũ trang Hamas hiện đang chiến đấu chống lại Israel, theo tờ Kyvi Independent.

Theo cơ quan tình báo này, Moscow có kế hoạch dựng lên cáo buộc rằng quân đội Ukraine bán vũ khí do Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) cung cấp cho Hamas.

“Là một phần trong chiến dịch lan truyền thông tin sai lệch của Điện Kremlin, những tin giả này sẽ tạo cơ sở cho một số bài báo “độc quyền” và “điều tra” trên các phương tiện truyền thông phương Tây” - thông báo của Cục Tình báo Ukraine viết.

Khói lửa bốc lên sau khi Israel không kích vào Dải Gaza - nơi hiện do lực lượng Hamas kiểm soát, vào ngày 9-10. Ảnh: AP

Theo cơ quan tình báo, các cơ quan đặc biệt của Nga có kế hoạch dùng ông Ruslan Syrovyi, một trung úy cấp cao của Lực lượng Biên phòng Ukraine vốn phạm tội phản quốc và trốn sang Moscow, làm nguồn tin cho chiến dịch truyền bá thông tin sai lệch này.

Tình báo Ukraine cáo buộc Nga muốn làm mất uy tín của quân đội Ukraine và khiến các đối tác phương Tây ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine.

Ông Medvedev nói Ukraine bán vũ khí phương Tây ở chợ đen

. Ngày 9-10, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cũng nói rằng các loại vũ khí mà phương Tây cung cấp cho Kiev đã tới tay của lực lượng Hamas và hiện đang được sử dụng nhiều trong cuộc xung đột giữa Hamas và Israel, theo đài RT.

Theo ông Medvedev, mọi chuyện sẽ còn tệ hơn. Vị này dự đoán rằng các trang thiết bị quân sự phương Tây cung cấp cho Ukraine, như tên lửa, xe tăng, thậm chí máy bay chiến đấu, sẽ có mặt ở chợ đen.

Theo ông Medvedev, các quan chức tham nhũng ở Ukraine sẽ không chần chừ khi bán lại những trang thiết bị mà Kiev nhận được từ các quốc gia viện trợ. Ông cho rằng vũ khí phương Tây gửi tới Ukraine sẽ sớm gây ra xung đột ở những nơi khác trên thế giới, giống như vũ khí mà Mỹ đã để lại ở Afghanistan khi vội vàng rút quân khỏi nước này vào năm 2021.

Thông báo của Cục tình báo Ukraine và phát ngôn của ông Medvedev diễn ra trong bối cảnh có thông tin rằng lực lượng Hamas hiện đang kiểm soát Dải Gaza đã có trong tay một số vũ khí do Mỹ sản xuất và dùng trong cuộc tấn công vào Israel vào ngày 7-10.

Có 1 đoạn video chưa được xác minh lan truyền trên mạng cho thấy một người lính Palestine khoe các loại vũ khí do Mỹ sản xuất, bao gồm súng phóng lựu chống tăng M136, đồng thời cảm ơn Ukraine về vũ khí này.

Dù có thông tin như vậy nhưng cho đến này, chưa có bằng chứng xác thực nào chứng minh Ukraine cung cấp vũ khí cho Hamas.

Nóng Nga-Ukraine 9-10: Nga tố Ukraine cho UAV mang thuốc nổ tấn công Moscow; Ukraine đoán Nga sắp tấn công mạnh với lượng UAV cảm tử 'kỷ lục' (PLO)- Ukraine khoe thắng lợi ở miền đông; Quan chức Nga nói UAV Ukraine mang thuốc nổ tấn công Moscow; Kiev dự đoán Moscow sẽ tấn công bằng UAV cảm tử với số lượng kỷ lục khi mùa đông đến.

ĐỨC HIỀN