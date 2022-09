Nóng Nga-Ukraine 17-9: Ông Putin muốn kết thúc xung đột 'càng sớm càng tốt'

Tình hình chiến sự

Thông tin từ phía Nga

Ngày 16-9, Nga cáo buộc Ukraine không kích có chủ đích vào các TP Kherson (tỉnh Kherson) và Luhansk (tỉnh Luhansk) để triệt hạ các quan chức địa phương đang cộng tác với Moscow, theo hãng thông tấn Itar-Tass.

Cụ thể, Moscow cho biết ít nhất 5 tên lửa HIMARS đã đâm vào tòa nhà hành chính trung tâm tỉnh Kherson - nơi quân đội Nga kiểm soát kể từ tháng 3.

Ở TP Luhansk, Moscow cho biết một công tố viên thân Nga và phụ tá đã thiệt mạng sau khi văn phòng của họ bất ngờ nổ tung. Hiện nguyên nhân của vụ nổ vẫn chưa được làm rõ.

Cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - ông Mikhailo Podolyak, cho biết Kiev không đứng sau vụ nổ bí ẩn ở Luhansk.

. Ở phía nam, chính quyền ly khai do Nga hậu thuẫn ở TP Berdiansk (tỉnh Zaporizhia) cáo buộc Kiev ám sát ông Oleg Boyko - Phó cơ quan hành chính quân sự do Nga bổ nhiệm và vợ ông.

Ông Boyko là người đứng đầu ủy ban bầu cử lãnh thổ của thành phố cho cuộc trưng cầu dân ý.

Thông tin từ Ukraine

Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng Vũ trang Ukraine ngày 16-9 cho biết kể từ đầu chiến dịch quân sự đến nay, Nga đã mất khoảng 54.050 quân, theo hãng thông tấn Ukrinform.

. Tối 16-9, Tỉnh trưởng Dnipropetrovsk - ông Mykola Lukashuk cho biết quân đội Nga đã nổ súng vào khu dân cư Marhanets (TP Nikopol, tỉnh Dnipropetrovsk), khiến hai dân thường bị thương, theo Ukrinform.

. Ngày 16-9, Ủy viên nhân quyền của Quốc hội Ukraine - ông Dmytro Lubinets cho biết hơn 1.000 người đã bị tra tấn và giết hại tại các khu vực do Nga kiểm soát ở tỉnh Kharkiv, hãng thông tấn Interfax đưa tin.

Ông Lubinets cũng cho biết trong những ngày tới chính quyền Ukraine sẽ công bố con số chính xác số thi thể được tìm thấy tại một khu chôn cất tập thể ở thành phố Izium (tỉnh Kharkiv).

. Theo Ukrinform, các nhà điều tra Ukraine hiện đang tiếp tục khai quật khu mộ tập thể nói trên.

Hiện nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết của những người được chôn cất tại khu mộ vẫn chưa rõ ràng.

Trong khi ông Oleg Synegubov - Tỉnh trưởng Kharkiv nói rằng khoảng 99% các thi thể được khai quật có dấu hiệu bị tra tấn, các nhà chức trách cho rằng nguyên nhân khiến những người này thiệt mạng có thể là do pháo kích hoặc không kích - chứ không phải chỉ là do tra tấn và đánh đập.

Ngày 16-9, Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelenskiy đã lên án Nga là "những kẻ giết người" và "những kẻ tra tấn".

Các diễn biến khác

. Ngày 16-9, Đại diện Cấp cao về Chính sách An ninh và Đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - ông Josep Borrell cho biết khối "vô cùng sốc" trước việc các quan chức Ukraine phát hiện ra những ngôi mộ tập thể ở Izium, theo hãng tin Reuters.

Ông Borrell cho biết EU lên án mạnh mẽ những hành động tàn bạo nhằm vào dân thường.

. Ngày 16-9, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đang gửi gói hỗ trợ an ninh trị giá 600 triệu USD cho Ukraine để đáp ứng “các nhu cầu quan trọng về an ninh và quốc phòng” của đất nước, theo tờ The Guardian.

Tổng cộng, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gửi khoảng 15,8 tỉ USD để viện trợ an ninh cho Ukraine, trong đó có 15,1 tỉ USD kể từ đầu xung đột.

. Ngày 16-9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra bình luận công khai đầu tiên kể từ khi quân Nga buộc phải rút khỏi các vùng lãnh thổ mà nước này kiểm soát ở phía đông bắc Ukraine, theo hãng tin Al Jazeera.

Khi được hỏi về các bước tiến gần đây của Ukraine, ông Putin nói: “Hãy xem nó tiến triển như thế nào, kết thúc như thế nào".

Tổng thống Nga cho biết mục tiêu cuối cùng của Moscow trong chiến dịch quân sự ở Ukraine không thay đổi. Đó là kiểm soát Donbass (khu vực phía đông Ukraine gồm hai tỉnh Donetsk và Luhasnk).

. Cùng ngày, trong cuộc họp bên lề hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở TP Samarkand (Uzbekistan) với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, ông Putin nói ông muốn xung đột ở Ukraine kết thúc “càng sớm càng tốt”, theo The Guardian.

Cụ thể, ông Putin cho biết ông hiểu mối quan tâm của New Delhi về cuộc xung đột ở Ukraine và ông muốn nó kết thúc “càng sớm càng tốt”, theo thông tin về cuộc họp được Điện Kremlin công bố.

Tuy nhiên, ông Putin nói rằng Kiev đã phớt lờ giải pháp đàm phán.

“Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để ngăn chặn xung đột càng sớm càng tốt. Chỉ tiếc rằng, phía đối lập, giới lãnh đạo Ukraine, đã tuyên bố bác bỏ tiến trình đàm phán và tuyên bố rằng họ muốn đạt được các mục tiêu của họ bằng các biện pháp quân sự" - ông Putin nói thêm.

. Ngày 16-9, nhà điều hành hạt nhân nhà nước Ukraine Energoatom cho biết các phụ tùng thay thế và nhiên liệu diesel cần thiết đã được chuyển đến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (tỉnh Zaporizhia), theo Al Jazeera.

Trong một tuyên bố, Energoatom cho biết các bộ phận này sẽ được sử dụng để sửa chữa các đường dây điện bị hư hỏng. Moscow và Kiev liên tục cáo buộc nhau pháo kích nhà máy này.