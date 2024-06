Nóng: Thảm sát ở Quảng Ngãi, vợ chồng chết và 2 con nhỏ bị thương 19/06/2024 09:05

Khoảng 6 giờ sáng nay (19-6) tại đội 6, thôn 4, xã Nghĩa Dõng (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) đã xảy ra vụ án giết người nghiêm trọng.

Theo đó, một gia đình gồm 4 người (2 vợ chồng, 2 con nhỏ) bị sát hại. Hiện hai vợ chồng đã tử vong, 2 cháu nhỏ đang được cấp cứu tại BV đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Thảm sát ở Quảng Ngãi sáng nay làm 2 vợ chồng chết, 2 con nhỏ bị thương.

Vợ chồng bị sát hại là anh LHT (50 tuổi) và vợ là PTP (42 tuổi). Hai cháu nhỏ bị thương sinh năm 2018 và 2020.

Được biết hung thủ giết người là Lê Đình Thiết (57 tuổi, quê quán tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Sau khi gây án đã lẫn trốn vào vườn nhưng đã bị người dân và lực lượng chức năng bắt giữ. Hiện nguyên nhân vụ án đang được điều tra.

Liên quan sự việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Đối tượng gây án là anh con bác của chủ nhà. Nguyên nhân ban đầu đối tượng này khai do mâu thuẫn liên quan đến đất đai nên đã ra tay sát hại gia cả gia đình nạn nhân. Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra làm rõ”.