Ô tô tông 2 xe máy, 4 người thương vong

Vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng nay, ngày 10- 9, tại đường liên xã thuộc xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Thời điểm này, xe bán tải biển số 98C do ĐVĐ (31 tuổi, ở xã Xuân Hương, Lạng giang) điều khiển. Khi tới khu vực thôn Am, ô tô này xảy ra va chạm với xe máy do anh NĐĐ (49 tuổi) điều khiển, chở theo bà LTV (51 tuổi) và mô tô do ông ĐDN (52 tuổi) chở phía sau là bà NTT (62 tuổi).

Cú tông mạnh khiến ông NĐĐ và chị LTV tử vong tại chỗ, hai nạn nhân còn lại trên xe máy bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Cả 4 người đi xe máy đều ở thôn Đài Sơn, xã Minh Đức, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Tại hiện trường, chiếc ô tô nằm lật ngửa trên chắn ngang trên đường, cạnh đó là chiếc xe máy và nhiều mảnh vỡ từ phương tiện văng vương vãi trên đường.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.