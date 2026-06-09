Oái ăm trọng tài đến Mỹ dự World Cup 2026 bị đuổi về 09/06/2026 12:52

(PLO)-Niềm tự hào của người dân Somali khi có trọng tài làm việc tại World Cup 2026 bỗng chốc tan biến...

Đó là trường hợp trọng tài Omar Abdulkadir Artan, người Somali. Vài tuần trước báo chí còn ca ngợi đất nước khó khăn, nền kinh tế yếu và bóng đá cũng không mạnh này lại có trọng tài làm nhiệm vụ tại World Cup 2026. Vậy mà hôm nay, trọng tài Omar Abdulkadir Artan đã bị Mỹ đuổi về nước.

Vị vua sân cỏ đến từ Somali xuống sân bay quốc tế tại Miami, Florida (Mỹ) qua trạm trung chuyển gần nhất là Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Vừa vào khu vực làm thủ tục để nhập cảnh vào Mỹ thì, Omar Abdulkadir Artan bị cơ quan xuất nhập cảnh Mỹ (CBP) từ chối cho nhập cảnh vào Mỹ.

Vua sân cỏ Omar Abdulkadir Artan có chuyên môn rất tốt. Ảnh: G.N

CBP đã xác nhận thông tin này với báo chí quốc tế và họ còn giải thích thêm: “Chúng tôi không quan tâm cái tên, hay làm công việc gì tại World Cup 2026, vấn đề là Abdulkadir Artan không đủ điều kiện nhập cảnh vào Mỹ”.

Cũng theo báo chí thì đây là trường hợp duy nhất giới vua sân cỏ bị đồng chủ nhà World Cup 2026 - Mỹ đuổi về vì không đủ điều kiện nhập cảnh. Việc nhập cảnh vào Mỹ phải đáp ứng nhiều tiêu chí gồm luật hiện hành của Mỹ, an ninh quốc gia và các thông tin từ việc kiểm tra của CBP đối với mỗi cá nhân cụ thể.

Trọng tài Omar Abdulkadir Artan từng nhiền lần nhận giải của LĐBĐ châu Phi. Ảnh:G.N

Cách đây vài tháng, khi biết vua sân cỏ Omar Abdulkadir Artan được chọn làm trọng tài tại World Cup 2026, Tổng thống của Somali, Hassan Sheikh Mohamud đã ca ngợi Artan như một nguồn cảm hứng của quốc gia. Tuy nhiên bây giờ vừa đặt chân đến Mỹ thì ông Artan phải rời đi và giấc mơ làm trọng tài ở World Cup 2026 đầy tự hào cũng tan biến.