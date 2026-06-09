Ông Lê Hoài Phong làm Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM 09/06/2026 11:17

Ngày 9-6, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy chủ trì Lễ trao quyết định công tác cán bộ

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy đã trao quyết định của UBND TP về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lê Hoài Phong, Trưởng phòng Công tác chính trị, Công an TP.HCM, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy trao quyết định cho ông Lê Hoài Phong. Ảnh: PHƯƠNG CHI

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy chúc mừng ông Lê Hoài Phong được tín nhiệm giao nhiệm vụ mới. Ông Bảy nhấn mạnh công tác dân tộc, tôn giáo là lĩnh vực quan trọng, đòi hỏi đội ngũ cán bộ không chỉ nắm vững các quy định pháp luật mà còn phải được đào tạo bài bản, có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn.

Ông Trần Văn Bảy tin tưởng ông Lê Hoài Phong sẽ phát huy năng lực, kiến thức và kinh nghiệm công tác, cùng tập thể Ban Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Hoài Phong cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo TP.HCM và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo. Ông cho biết sẽ nhanh chóng tiếp cận môi trường công tác mới, nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức Sở Dân tộc và Tôn giáo đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.