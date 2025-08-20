Ông Nguyễn Thanh Nghị: Phân công, phân nhiệm rõ ràng, đúng người, đúng việc 20/08/2025 11:13

(PLO)- Ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM yêu cầu công tác cán bộ phải đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, không để xảy ra các trường hợp sai phạm.

Sáng 20-8, Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM long trọng tổ chức và khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM long trọng tổ chức và khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: THANH THÙY

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM, cho biết với đặc thù Đảng bộ không có chính quyền cùng cấp, nhưng Đảng bộ các cơ quan Đảng TP lại có lợi thế và vị trí quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc là những chi, đảng bộ trong các cơ quan, đơn vị trọng yếu trong hệ thống chính trị TP và ngành dọc.

Phần lớn đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, được đào tạo bài bản, có trình độ cao về lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ trên hầu hết các lĩnh vực và trong các cơ quan tham mưu quan trọng của TP.

Hoạt động của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có ảnh hưởng lớn, tác động trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị và sự phát triển của TP.

Ông Nguyễn Thanh Nghị cho biết theo tinh thần Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị và định hướng phát triển sau sáp nhập, hợp nhất; TP.HCM đang bước vào một giai đoạn phát triển có tính bước ngoặt, với quyết tâm hiện thực hóa tầm nhìn trở thành siêu đô thị quốc tế. TP.HCM sẽ là một thành phố, một đô thị tiêu biểu không chỉ về sức mạnh kinh tế mà cả sự phong phú về văn hóa, nghệ thuật, thể thao, giải trí theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

“Với nhiệm vụ cao cả và to lớn như thế, Đảng bộ chúng ta phải là đơn vị tiên phong, đi đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, cùng với TP kiến tạo và bứt phá vươn lên để hiện thực hóa và triển khai hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I đề ra trong nhiệm kỳ tới”- ông nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại đại hội. Ảnh: THANH THÙY

Ông Nguyễn Thanh Nghị nhất trí với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng thời nhấn mạnh, đứng trước những yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Đảng bộ các cơ quan Đảng TP cần tập trung lãnh đạo, triển khai nghiêm túc Đề án sắp xếp, tinh gọn cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí, các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ đồng bộ, hợp nhất với đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã theo chủ trương của Đảng, Đề án của Thành ủy đã ban hành.

Theo ông Nguyễn Thanh Nghị, điểm mấu chốt và quan trọng nhất là phải tạo được sự thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, đồng thuận trong Nhân dân, sự thông suốt trong các cấp ủy, tổ chức đảng.

Cần nhận thức rõ, việc sắp xếp tinh gọn bộ máy không chỉ là yêu cầu cấp thiết để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, mà còn là một bước đi chiến lược để tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Quá trình này cần được theo dõi, giải quyết chặt chẽ, giải quyết kịp thời những phát sinh trong thực tiễn, đảm bảo sự ổn định và phát triển, quan tâm chăm lo giải quyết quyền lợi ích của cán bộ đảng viên, người lao động.

"Đảng bộ các cơ quan Đảng TP phải là lực lượng tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện, từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa trong toàn hệ thống chính trị TP"- Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP nêu.

Ông cũng yêu cầu toàn đảng bộ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Việc nâng cao năng lực lãnh đạo không chỉ dừng lại ở việc ban hành nghị quyết, mà còn phải cụ thể hóa bằng những hành động, giải pháp đột phá, phù hợp với yêu cầu của kỷ nguyên số và hội nhập quốc tế.

Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu, chuẩn mực về đạo đức, tinh thông về nghiệp vụ, tận tụy với công việc, là hạt nhân năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển chung.

Đánh giá, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao của từng cán bộ, đảng viên

Trong công cuộc sắp xếp tổ chức bộ máy, tiến vào kỷ nguyên mới, ông Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu phải có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, đúng người, đúng việc và cùng lãnh đạo cơ quan, đơn vị sát sao trong đánh giá, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng cũng yêu cầu tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh, tăng cường kỷ cương và phát huy vai trò dân chủ.

Đặc biệt, công tác cán bộ phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình nhân sự, đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, không để xảy ra các trường hợp sai phạm trong công tác cán bộ.

Phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị kịp thời giải quyết những vụ việc phát sinh có liên quan đến hoạt động cơ quan và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố, xác định vai trò quan trọng của chuyển đổi số toàn diện trong công tác Đảng theo tinh thần Nghị quyết 57 và Đề án 204 của Ban Bí thư.

“Chuyển đổi số không chỉ là xu thế mà còn là đòi hỏi tất yếu trong công tác xây dựng Đảng thời kỳ mới. Đảng bộ cần tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hạ tầng số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; chủ động tham mưu xây dựng nền tảng “Đảng bộ số” hiệu quả" - ông gợi mở.

Cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng TP phải thật sự là nơi hội tụ trí tuệ, làm việc chuyên nghiệp, tạo động lực tinh thần và môi trường thuận lợi để cán bộ, đảng viên phát huy năng lực, sở trường, cống hiến hiệu quả. Ảnh: THANH THÙY

Ông Nguyễn Thanh Nghị cũng cho rằng, yêu cầu đặt ra đối với Đảng bộ các cơ quan Đảng TP là trở thành hình mẫu trong việc thực hiện các nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội; giám sát hoạt động của chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức...

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên. Tập trung xây dựng Đảng bộ các cơ quan Đảng TP trong sạch, vững mạnh toàn diện gắn với xây dựng cơ quan kiểu mẫu, kỷ cương, văn minh, hiện đại, hiệu quả.

Cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng TP phải thật sự là nơi hội tụ trí tuệ, làm việc chuyên nghiệp, tạo động lực tinh thần và môi trường thuận lợi để cán bộ, đảng viên phát huy năng lực, sở trường, cống hiến hiệu quả. Ông Nguyễn Thanh Nghị - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM

Từ đó, ông bày tỏ tin tưởng Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội đã đề ra, góp phần quan trọng thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM trong nhiệm kỳ tới.

“Niềm tin đó không chỉ đến từ những thành quả đã đạt được, mà còn từ tinh thần đổi mới, sự quyết tâm và ý chí vươn lên mạnh mẽ của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng TP” - Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP gửi gắm.