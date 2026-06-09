Ông Trump thông tin vụ 2 phi công Mỹ gặp nạn ở eo biển Hormuz 09/06/2026 14:47

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận 2 phi công trực thăng Apache gặp nạn gần eo biển Hormuz vẫn an toàn, song chưa rõ nguyên nhân dẫn tới sự cố.

Ngày 9-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận hai phi công trên chiếc trực thăng quân sự vừa gặp nạn gần eo biển Hormuz “vẫn an toàn”, theo hãng tin Reuters.

Thông tin này được đưa ra sau khi tờ The New York Times dẫn nguồn tin cho biết phi hành đoàn của một chiếc trực thăng tấn công Apache đã được giải cứu sau khi máy bay rơi gần tuyến đường thủy nói trên.

Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến chiếc trực thăng Apache gặp nạn là do hỏa lực của Iran, lỗi kỹ thuật hay các vấn đề vận hành khác.

Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao và Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Khi được hỏi về nguyên nhân sự cố, Tổng thống Trump cho biết phía Mỹ sẽ sớm công bố báo cáo trong ngày 9-6.

“Các phi công vẫn an toàn. Không có ai bị thương” - ông Trump chia sẻ với báo giới tại đường băng sân bay quốc tế John F. Kennedy trước khi trở về thủ đô Washington, D.C.

Sự cố xảy ra chỉ một ngày sau khi Iran và Israel thông báo tạm dừng các cuộc tấn công nhắm vào nhau theo lời kêu gọi từ ông Trump. Tuy nhiên, Tehran cảnh báo sẽ nối lại xung đột nếu Israel tiếp tục nhắm vào lực lượng Hezbollah tại Lebanon.

Việc khôi phục lệnh ngừng bắn mong manh này diễn ra trong bối cảnh Washington đang nỗ lực đạt được thỏa thuận với Tehran nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn ba tháng qua.

Tại sân bay, Tổng thống Trump cũng thông tin với báo giới rằng ông có thể có “một ý tưởng” cho thỏa thuận với Iran trong vài ngày tới, song không tiết lộ chi tiết.

Nhà lãnh đạo Mỹ từng nhiều lần úp mở về việc sắp đạt được một thỏa thuận với Tehran, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả thực tế nào.

Cuối tuần qua đã chứng kiến đợt đối đầu trực tiếp khốc liệt nhất giữa Iran và Israel kể từ sau lệnh ngừng bắn hồi tháng 4.

Tối 7-6, Tehran đã phóng hàng loạt tên lửa vào lãnh thổ Israel, gọi đây là đòn trả đũa cho các cuộc không kích của Tel Aviv nhằm vào lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở ngoại ô thủ đô Beirut (Lebanon).

Sau đó, Israel đáp trả bằng cách nhắm vào các hệ thống phòng không của Iran và một nhà máy hóa dầu mà Tel Aviv cáo buộc là cơ sở sản xuất tên lửa đạn đạo.