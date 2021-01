1 bị cáo được chuyển từ tù giam sang phạt 200 triệu đồng

Điều 35, BLHS quy định phạt tiền được áp dụng là hình phạt chính đối với các trường hợp: Người phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng do Bộ luật này quy định; Người phạm tội rất nghiêm trọng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, môi trường, trật tự công cộng, an toàn công cộng và một số tội phạm khác do Bộ luật này quy định. Hình phạt tiền được áp dụng là hình phạt bổ sung đối với người phạm tội về tham nhũng, ma túy hoặc những tội phạm khác do Bộ luật này quy định. Trong vụ án này, bị cáo Trung bị xử phạt theo khoản 2, điều 189, BLHS có quy định phạt tiền từ 200 triệu đến một tỉ hoặc phạt tù từ 2-5 năm. Đáng chú ý là để bảo đảm khả năng thi hành án hiệu quả thì khi xét xử HĐXX có thể yêu cầu người phạm tội phải chứng minh có sở hữu, sử dụng tài sản hợp pháp đủ khả năng nộp tiền phạt cho Nhà nước.

Một kiểm sát viên tại TP.HCM