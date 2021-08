Ngày 19-8, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, lãnh đạo Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) xác nhận Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại phường Phú Đông, TP Tuy Hòa. Cùng thời điểm, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa cũng ban hành các quyết định đình chỉ điều tra bị can, miễn trách nhiệm hình sự đối với ba cán bộ.



Ba cán bộ thiếu trách nhiệm

Ba cán bộ được đình chỉ bị can gồm Nguyễn Hùng Quân, cựu trưởng Phòng TN&MT, hiện là chủ tịch Hội Nông dân TP Tuy Hòa; Nguyễn Minh Tân, cựu phó giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai, hiện là viên chức Trung tâm Quỹ đất TP Tuy Hòa; Huỳnh Tấn Đỉnh, cựu công chức Phòng TN&MT, hiện là phó Ban quản lý nghĩa trang Thọ Vức thuộc Trung tâm Dịch vụ công ích TP Tuy Hòa.



Sáu cán bộ bị phạt tù trong vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ảnh: TẤN LỘC

Theo Công an TP Tuy Hòa, năm 2010, bà Nguyễn Thị Ngọc (ngụ phường Phú Đông) có đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là GCN) đối với thửa đất rộng hơn 457 m2 có nguồn gốc chiếm đất của Nhà nước tại phường Phú Đông.



Ông Huỳnh Lưu, Chủ tịch UBND phường Phú Đông (chồng của bà Ngọc), biết thửa đất của vợ mình không đủ điều kiện cấp GCN. Tuy nhiên, đầu năm 2012, ông đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao cùng với một số cán bộ cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý đất đai, lập khống các thủ tục trong hồ sơ của bà Ngọc để chuyển sang Phòng TN&MT TP đề nghị xét cấp GCN.

Các ông Quân, Tân, Đỉnh đã thiếu trách nhiệm, thực hiện không đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao, không kiểm tra kỹ các loại tài liệu trong hồ sơ, không phát hiện những sai sót trong hồ sơ. Từ đó, các ông này tham mưu lãnh đạo UBND TP Tuy Hòa ký cấp GCN đối với thửa đất trên cho bà Ngọc không đúng quy định.

Cơ quan chức năng xác định việc làm này đã gây thiệt hại tài sản đối với Nhà nước hơn 260 triệu đồng, gây dư luận xấu trong cán bộ, nhân dân tại địa phương.

Tích cực sửa sai, ăn năn hối cải

Theo Công an TP Tuy Hòa, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và quy định của pháp luật, đủ cơ sở xác định hành vi sai phạm của các ông Quân, Tân, Đỉnh đủ yếu tố cấu thành tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các ông này để điều tra.

Tuy nhiên, Công an TP Tuy Hòa xét tính chất, mức độ, điều kiện, hoàn cảnh thực hiện hành vi phạm tội của từng bị can. Đó là tại thời điểm năm 2012 khi TP Tuy Hòa đang thực hiện dự án đo đạc, lập bản đồ và cấp GCN quyền sử dụng đất đại trà cho ba phường Phú Lâm, Phú Thạnh, Phú Đông, số lượng hồ sơ khá nhiều, phải hoàn thành nhiệm vụ tiến độ đề ra.

Sau khi cơ quan chức năng phát hiện việc cấp GCN cho bà Ngọc là không đúng quy định, các bị can đã kịp thời rà soát, kiểm tra, báo cáo, kiến nghị UBND TP Tuy Hòa thu hồi GCN đã cấp cho bà Ngọc.

Trong quá trình điều tra, các bị can đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ bị can theo quy định tại khoản 3 Điều 29 BLHS.