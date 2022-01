Ngày 6-1, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt bị cáo Võ Trọng Bình, Phó giám đốc phụ trách Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh, ba năm tù về tội tham ô tài sản.

Bản án sơ thẩm xác định: Cuối năm 1998, Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên tổ chức trồng thí điểm gần 40 ha cao su ở xã Ea Trol, huyện Sông Hinh. Diện tích cao su này được giao cho Lâm trường Sông Hinh (sau này đổi tên thành Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh, gọi tắt là BQL) quản lý, bảo vệ, chăm sóc.



Bị cáo Võ Trọng Bình, Phó giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh. Ảnh: TẤN LỘC

Trong hai năm 2011 và 2012, khi phương án giao khoán khai thác mủ cao su chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt, Võ Trọng Bình tự ý tổ chức khai thác 4.555 cây cao su trồng thí điểm. Sau khi khai thác được 7.075 kg mủ khô (tương đương 23.582 kg mủ nước), Bình đem bán lấy hơn 300 triệu đồng để sử dụng cá nhân.



Như PLO đã phản ánh, vụ tham ô tài sản tại BQL được Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Phú Yên phát hiện hồi năm 2013. Cuối năm 2013, UBKT Tỉnh ủy chuyển hồ sơ vụ sai phạm của ông Võ Trọng Bình cho Công an huyện Sông Hinh để điều tra, xử lý theo quy định. Tuy nhiên, mãi đến tháng 6-2014, Công an huyện Sông Hinh mới khởi tố vụ án tham ô tài sản nhưng không khởi tố bị can.

Trong quá trình giám định đối với vụ án trên, hai giám định viên trực tiếp giám định, kết luận giám định sai bằng cách nâng khống gấp đôi chi phí nhân công để giảm số tiền sai phạm cho ông Võ Trọng Bình.

Từ đó, tháng 3-2015, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sông Hinh cho rằng hành vi của ông Bình không đạt được mục đích chiếm đoạt tài sản, không cấu thành tội phạm và ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án. VKSND huyện Sông Hinh cũng ban hành văn bản thống nhất việc đình chỉ điều tra của cơ quan CSĐT Công an huyện.

Cuối năm 2015, UBKT Tỉnh ủy phối hợp Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên giám sát Đảng ủy Công an huyện Sông Hinh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo điều tra vụ án tham ô nói trên. Qua đó, phát hiện việc đình chỉ điều tra vụ án trên là trái quy định.

Sau đó, UBKT Tỉnh ủy có văn bản yêu cầu Ban Cán sự Đảng VKSND tỉnh chỉ đạo phục hồi điều tra vụ án tham ô tài sản trên để xử lý theo đúng quy định.

Tiếp đó, viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên đã ra quyết định hủy bỏ kết luận kiểm sát việc đình chỉ điều tra vụ án của VKSND huyện Sông Hinh đối với vụ án tham ô tài sản xảy ra tại BQL vì không có căn cứ.

VKSND tỉnh cũng giao VKSND huyện Sông Hinh ra văn bản yêu cầu thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an huyện hủy bỏ quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự trên, phục hồi điều tra vụ án đúng quy định của BLTTHS. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên sau đó đã rút hồ sơ vụ án lên điều tra theo thẩm quyền.

Giữa năm 2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên phục hồi vụ án tham ô tài sản xảy ra tại BQL, khởi tố bị can đối với ông Võ Trọng Bình về tội tham ô tài sản.