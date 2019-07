10 thanh niên phạm tội giết người, 3 người được án treo

Nội dung vụ án Theo cáo trạng, Vinh “nhỏ” và Quỳnh có quan hệ tình cảm yêu đương. Sau đó, Quỳnh không yêu Vinh mà quen với Khoa. Vì vậy, Vinh ghen nên muốn đánh Khoa để trả thù. Ngày 4-1-2017, biết Khoa đang ở cùng với Quỳnh và một người bạn tại phòng trọ nên Vinh gọi thêm chín người bạn đến, tìm cách đánh Khoa. Trần Thanh Vinh "Vinh mập" là người phát động ý kiến đánh anh Khoa để trả thù cho Vinh “nhỏ” và cả nhóm đồng ý. Đến nhà trọ nơi Quỳnh ở. Do khuya, tụ tập đông người sợ bị công an phạt nên Vinh “mập” nói cả nhóm sang quán nước ngồi chờ. Khi thấy Khoa chở Quỳnh ra bằng xe máy, Vinh, Đức, Khánh chạy bộ đến để chặn anh Khoa lại nhưng không kịp. Lúc này, Vinh “nhỏ” hô to “gí nó” cả nhóm lập tức lên xe đuổi theo Khoa. Khoa tăng tốc bỏ chạy, được một đoạn Bùi Thành Đạt đuổi kịp liền nói với Khoa: “Ê ngừng lại coi mày”. Khoa quay đầu nhìn lại dẫn đến lạc tay lái xe lao lên lề đâm vào hai cây cấm cờ, Khoa chết ngay tại chỗ, Quỳnh ngồi sau bị thương tích nặng và được đưa đi cấp cứu.