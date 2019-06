129 vụ án hành chính nhưng chỉ có một chủ tịch quận ra tòa

Tại đây, ông Nguyễn Nhật Nam, Viện phó VKSND TP.HCM đã báo cáo với Ban pháp chế HĐND TP về tình hình tội phạm và công tác kiểm sát sáu tháng đầu năm 2019 của VKSND TP.

Ông Nam thông tin từ đầu năm đến nay tình hình chính trị, trật tự an tooàn xã hội trên địa bàn TP tiếp tục được giữ vững. Tuy nhiên, số vụ án khởi tố mới tăng 537 vụ (12,4%) so với cùng kỳ, 626 bị can (626) với nhiều diễn biến phức tạp.

Đáng lưu ý, là đã phát hiện và bắt giữ nhiều vụ tàng trữ, vẫn chuyển trái phép chất ma túy với khối lượng tang vật thu được rất lớn. Tội phạm về tham nhũng, chức vụ gia tăng đáng kể về số lượng và số tiền bị chiếm đoạt. Xuất hiện nhiều vụ án giết người thân trong gia đình do ghen tuông hoặc do sử dụng chất kích thích.



Quang cảnh buổi giám sát của Ban pháp chế HĐND TP.HCM. Ảnh: K.P

Ông Nam báo động về án xâm hại tình dục trẻ em có chiều hướng gia tăng rất đáng lo ngại, gây bức xúc trong dư luận… Qua kiểm soát việc thụ lý, giải quyết của tòa án VKSND TP phát hiện vi phạm ban hành 48 kiến nghị và đã có 75 kháng nghị phúc thẩm.



Trong số kháng nghị nêu trên có một kháng nghị việc giải quyết vụ tranh chấp ly hôn giữa vợ chồng ông chủ cà phê Trung Nguyên. Ông Nam nhận định đây là vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Ông Lê Minh Đức, Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND TP.HCM đặt câu hỏi khi kết quả xử án hành chính rồi thì việc thi hành án cũng không dễ dàng. VKS có kiến nghị và tác động thi hành án 6/48 việc. Còn số 42 việc thì chủ yếu là lĩnh vực nào đất đai, bồi thường và việc thi hành án này gặp nan giải ra sao?. Lĩnh vực tội phạm có hành vi phạm tội mới nhưng chưa đưa vào quy định pháp luật để xử lý hay không?



Ông Nguyễn Nhật Nam (đứng) phát biểu tại buổi giám sát HĐND TP chiều ngày 13-6

Thành viên của Đoàn giám sát bà Nguyễn Thị Như Ý, Phó chủ nhiệm UBKT quận ủy quận Phú Nhuận (TP.HCM) cho biết thời gian qua bắt được khối lượng ma túy lớn. mà thực tế thì tội phạm ma túy là nguồn gốc của tội phạm khác. VKS có cách gì để hạn chế góp phần giảm loại tội phạm này?

Theo VKS TP thì án ma túy tăng và thực tế hiện nay không thống kê được số đối tượng nghiện mà đối tượng nghiện ngày càng tăng nên nhu cầu ma túy cũng nhiều hơn. Các đối tượng sử dụng căn hộ cao cấp, nhà nghỉ, chung cư…làm nơi tiếp xúc, trao đổi mua bán ma túy.

Do đặc thù của các khu nhà ở này phải có thẻ từ để vào tòa nhà nên rất khó tiếp cận, theo dõi. Mặt khác, các đối tượng nước ngoài như Trung Quốc, Đài Loan trong thời gian qua đã lấy nước ta làm nơi trung chuyển ma túy nên xuất hiện số lượng lớn ma túy.

Theo ông Đỗ Khắc Tuấn, Phó Chánh án TAND TP.HCM thì tội xâm phạm tình dục trẻ em ngày càng tăng. VKS có tác động gì để giảm, phòng ngừa xử lý tội phạm này.

Ông Trương Lâm Danh, Trưởng Ban pháp chế HĐND yêu cầu nêu rõ bồi thường cho người bị oan có 6 vụ, đã bồi thường xong một vụ. Họ bị oan sai cái gì và bao lâu, sao chưa giải quyết xong. Đáp lại VKS TP báo cáo là VKS thụ lý 6 vụ mà oan sai từ lâu chứ hiện tại 6 năm trở lại đây không có án oan (oan sai từ năm 1998-2013). VKS đã giải quyết 4/6 vụ...