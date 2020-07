2 tháng chưa xử lý xong vụ khai thác cát trộm

Có thể gia hạn tạm giữ tang vật Liên quan đến sự việc trên, sáng 7-7, một lãnh đạo UBND tỉnh BR-VT cho biết công an tỉnh sau thời gian điều tra, xác minh đã có báo cáo lại cho UBND tỉnh. Theo đó, một số vấn đề về hồ sơ ban đầu công an tỉnh cần thời gian xác minh làm rõ. Tỉnh cũng đã có văn bản đồng ý với đề xuất của công an. Đến ngày 9-7, nếu hết thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm, tỉnh có thể có văn bản gia hạn để củng cố hồ sơ, tài liệu xử lý.