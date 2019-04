2 thanh niên đánh 6 công an để... giải cứu bạn

TAND huyện Đức Cơ (Gia Lai) vừa mở phiên xử sơ thẩm, tuyên phạt các bị cáo Rơ Châm Im, Rah Lan Ngir cùng mức án 24 tháng tù; Kpuih Hầng 9 tháng tù, Rơ Châm Xuân 6 tháng tù treo. Các bị cáo này (đều trú làng Sung Lớn xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ) đều bị tuyên phạm tội chống người thi hành công vụ.



Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh L.Q.LOAN.

Theo cáo trạng, chiều 23-4-2018, Im, Ngir, Hầng, Xuân ngồi uống rượu tại nhà sinh hoạt cộng đồng của làng Sung Lớn. Đến 20 giờ 50 cùng ngày, họ nhìn thấy tổ công tác của lực lượng Công an huyện Đức Cơ và Công an xã Ia Dơk đang đuổi theo Ksor Hnao (trú làng Sung Lớn) chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm. Vì muốn ngăn lực lượng Công an truy đuổi Hnao nên Ngir và Im chạy ra hô hào, kích động, còn Hầng, Xuân thì đánh các anh công an và đập phá phương tiện.



Sự việc khiến các chiến sĩ Trần Trung Hà, Phan Anh Tài, Bạch Thanh Tuấn, Nguyễn Đăng Đạt, Phùng Ngọc Nghĩa, Rah Lan Hon bị thương từ xây xát đến tổn hại sức khỏe 3%. Ngoài ra, hai xe máy của lực lượng Công an bị hư hỏng nặng, thiệt hại tám triệu đồng.