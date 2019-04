3 anh chị em lãnh án vì ‘quậy tưng’ tòa án

Vì sao cơ quan tố tụng huyện Bình Chánh không xử lý? Theo hồ sơ ngày 31-7-2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh ra quyết định khởi tố vụ án và bị can theo thẩm quyền. Tuy nhiên, sau đó cơ quan này đã đề nghị VKSND huyện chuyển vụ án lên Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để thụ lý. Lý do là để bảo đảm tính khách quan vì bị hại trong vụ là người công tác tại VKSND huyện. Trên cơ sở đề nghị này, VKSND huyện đã có công văn gửi VKSND TP.HCM đề nghị tiếp nhận hồ sơ vụ án và cơ quan này đã đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp nhận hồ sơ, bị can để điều tra, xử lý. Từ đó, VKSND huyện đã ra quyết định chuyển vụ án lên. Về kết quả phiên xử sơ thẩm vụ tranh chấp dân sự của TAND huyện Bình Chánh ngày 23-7-2018. Tại tòa, kiểm sát viên Lân phát biểu quan điểm cho rằng lối đi mà các bên đang tranh chấp là đường đi chung, đề nghị bị đơn ông Hiền, bà Em tháo dỡ các vật cản, trả lại lối đi chung cho các hộ. Bản án của tòa cũng đồng quan điểm với ý kiến của VKS và tuyên như trên. Sau đó, phía bị đơn là bị cáo Hiền và bà Em kháng cáo. hiện TAND TP.HCM chưa xét xử phúc thẩm vụ kiện này.