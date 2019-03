3 ‘bảo bối’ để CSGT triệt xe vi phạm

Nộp phạt trễ, tiền phạt sẽ tăng gấp đôi, gấp ba! Tại các quốc gia phát triển như Mỹ, Úc, Singapore và nhiều nước châu Âu, hình thức “phạt nguội” được áp dụng phổ biến. Các tuyến đường, bao gồm cả đường cao tốc và đường nội thị thường lắp đặt hệ thống camera. Hình ảnh này được quản lý bởi cơ quan giám sát giao thông, có trách nhiệm phát hiện các lỗi vi phạm. Sau khi phát hiện xe vi phạm, cơ quan cảnh sát sẽ chuyển biên bản vi phạm và quyết định xử phạt hành chính về địa chỉ của chủ sở hữu phương tiện vi phạm, bất kể người vi phạm có phải là người điều khiển phương tiện vi phạm hay không. Kèm theo đó là hình ảnh và các thông số chứng minh phương tiện vi phạm luật giao thông (ví dụ, dừng đèn đỏ không đúng hoặc vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, vượt ẩu…). Chủ phương tiện xe có trách nhiệm phải nộp phạt (qua chuyển khoản) đúng hạn theo yêu cầu ghi trên quyết định xử phạt nếu họ là người vi phạm. Tuy nhiên, nếu người lái xe tại thời điểm vi phạm không phải chủ phương tiện thì trách nhiệm trình báo lúc này phải do chủ phương tiện và người vi phạm thực hiện. Tất nhiên, cảnh sát phải gặp mặt và điều tra để tránh trường hợp “nhận tội thay” hoặc bỏ sót người vi phạm. Thậm chí nếu vì lý do nào đó cảnh sát nghi ngờ người lái xe vi phạm không phải chủ phương tiện (ví dụ, camera ghi lại người lái xe giống người nam, tóc ngắn trong khi chủ phương tiện là nữ, tóc dài), cảnh sát sẽ yêu cầu chủ phương tiện khai báo ai là người lái xe tại thời điểm vi phạm. Hệ thống theo dõi giao thông, phát hiện lỗi và yêu cầu nộp phạt tại một số nước được hiện đại hóa. Các xe cảnh sát đi tuần thường gắn camera để ghi lại tất cả biển số xe trên đường. Hệ thống điện tử sẽ cho biết biển số nào có vấn đề (ví dụ, chưa nộp phạt, hết hạn đăng ký...), cảnh sát sẽ cho dừng xe có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra và in phiếu phạt tại chỗ. Đối với các trường hợp vi phạm nhưng không nộp phạt đúng quy định, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục gửi đến người vi phạm phiếu phạt lần hai. Ở lần này, mức phạt có thể tăng lên thêm vài chục phần trăm, thậm chí gấp đôi, gấp ba lần số tiền phạt cũ, tùy vào thời gian, tính chất, mức độ nghiêm trọng. Nếu chủ phương tiện hay người vi phạm quyết tâm không hợp tác, họ sẽ bị kiện ra tòa. Ở Úc, nếu sau hai lần người vi phạm vẫn không chịu nộp phạt thì người điều khiển phương tiện vi phạm đó sẽ bị đưa vào danh sách đen và sẽ bị dừng xe bất kỳ lúc nào để xử lý. Tất nhiên về nguyên tắc, chủ phương tiện có quyền khiếu nại quyết định xử phạt của cảnh sát nếu họ thấy rằng kết quả camera ghi lại không đúng với thực tế hoặc cảnh sát phạt không đúng đối tượng vi phạm. Tuy nhiên, trường hợp này không phổ biến vì camera thường ghi lại thông tin cụ thể và có độ chính xác cao. ĐẠI THẮNG