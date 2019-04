3 kẻ cướp táo tợn như phim đối diện án chung thân

Ngày 9-4, VKSND tỉnh Phú Yên đã ban hành cáo trạng truy tố ra TAND cùng cấp đối với bị can Nguyễn Mạnh Trường, Nguyễn Thùy Viễn và Trần Ngọc Hưng về tội cướp tài sản, theo điểm a khoản 4 Điều 168 BLHS (có mức hình phạt tù từ 18 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân).

Theo cáo trạng, Trường và Viễn cùng làm thuê tại tiệm rửa xe của Hưng ở huyện EaH’Leo, tỉnh ĐăkLăk. Khoảng đầu tháng 8-2018, Trường rủ Viễn đi cướp tài sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên.



Ba bị can bị truy tố trong vụ án. Ảnh do công an cung cấp

Để thực hiện Trường lên mạng mua bình xịt hơi cay, roi điện về cất giấu tại tiệm rửa xe của Hưng và lấy xe máy gắn biển số TP.HCM mua qua mạng rồi gửi tại nhà giữ xe của BV đa khoa tỉnh Phú Yên.

Sau đó, Trường nhiều lần nói Hưng điều khiển xe chở Trường đi ngoài đường và phát hiện hàng ngày bà Nguyễn Thị Yến và con trai thường mang tài sản từ nhà đến hiệu vàng ở thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa để bán. Vì thế Trường và Viễn thống nhất sẽ cướp tài sản của bà Yến vào sáng ngày 19-8-2018.

Khuya ngày 18-8-2018, Hưng điều khiển xe ôtô hiệu Hyundai i10 chở Trường và Viễn đi từ ĐăkLăk đến Phú Yên, Trường đem theo bình hơi cay và roi điện. Rạng sáng ngày 19-8-2018, Hưng chở Trường và Viễn đến BV Đa khoa tỉnh lấy xe máy rồi điều khiển đi cùng Hưng, Trường đi cướp.

Viễn điều khiển xe máy chở Trường ngồi sau mang theo bình hơi cay và roi điện, Hưng điều khiển xe ôtô đến thị trấn Hòa Vinh. Khi phát hiện mẹ con bà Yến chở một thùng nhôm và trước baga xe để 1 túi xách. Viễn chở Trường đi theo và vượt lên ép sát vào đầu xe rồi dùng bình hơi cay xịt vào mặt mẹ con bà Yến.

Trường dùng roi điện chích vào người bà Yến làm mẹ con bà ngã xuống đất. Lúc này Trường lấy thùng nhôm và túi xách bên trong đựng tiền, vàng, bạc, cart điện thoại, sổ sách, giấy tờ hóa đơn mua bán và 01 điện thoại di động rồi lên xe Viễn chở chạy ra hướng Quốc lộ 1A. Hai bị can tiếp tục đi xuống Quốc lộ 29 để gặp Hưng.

Trường đem thùng nhôm và túi xách lên xe ôtô đi cùng Hưng, còn Viễn chạy xe máy đi đến khu vực rừng dương thuộc thôn Uất Lâm, xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa đốt xe. Sau đó cả ba lên xe ô tô Hưng chở về lại tỉnh ĐăkLăk, đến ngày 07-10-2018 thì cả ba bị bắt giữ.

Theo cáo trạng, tổng giá trị tài sản mà Trường và các đồng phạm cướp được của mẹ con bà Yến là hơn 1,14 tỷ đồng.

Cũng theo hồ sơ tháng 5-2012, Trường bị TAND huyện Tân Uyên, Bình Dương xử phạt 70 tháng tù về hai tội trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tháng 1-2013, bị TAND huyện Phú Giáo, Bình Dương xử phạt 30 tháng tù về tội trộm cắp tài sản (tổng hợp hình phạt của hai bản án là 100 tháng tù). Trường đã chấp hành xong hai bản án này vào ngày 27-9-2016