3 thanh niên ném quả nổ ép người dân phải bán nhà

TAND tỉnh Gia Lai vừa xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Ngọc Tín 36 tháng tù, Đặng Xuân Vĩnh 27 tháng tù, Lê Ngọc Hoàng 18 tháng tù về các tội sử dụng trái phép vật liệu nổ và hủy hoại tài sản.

Theo cáo trạng, tối 14-9-2018, Tín nhớ lại chuyện từng dẫn người đến nhà ông Trần Thanh Tâm (SN 1960, trú xã Hòa Phú, huyện Chư Pah, Gia Lai) để mua đất nhưng bị ông này lớn tiếng đuổi về.

Tín rủ Vĩnh và Hoàng cùng đến ném quả nổ vào nhà ông Tâm để hù dọa với mục đích ép ông này phải bán đất.



Các bị cáo tại tòa. Ảnh: QL

Đến nơi, Vĩnh ném ba quả nổ vào sân nhà ông Tâm nhưng không nổ. Tín nói Vĩnh và Hoàng vào sân nhặt lại ba quả nổ để kiểm tra xem vì sao không nổ.

Sau khi kiểm tra, Tín phát hiện không phải quả nổ hư mà là do ném mạnh quá, dây cháy chậm bị tắt lửa.

Sau đó, Tín đốt một quả nổ ném lên mái tôn phía trước cửa hàng vật liệu xây dựng của nhà anh Trần Thanh Vũ (SN 1981, là con của ông Tâm) gây ra tiếng nổ và làm hư hỏng 17 tấm tôn các loại, một bình năng lượng mặt trời, thiệt hại hơn 9,2 triệu đồng.

Còn lại hai quả nổ, trên đường về TP Pleiku, Gia Lai, Tín đốt và ném vào bãi cỏ ven đường.

Công an vào cuộc điều tra, xác định ba người trên là nghi can nên đã vận động đầu thú. Đến giữa tháng 10-2019, cả ba đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.