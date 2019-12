5 năm mang thân phận bị can sau hai lần tòa hủy án

Nội dung vụ án Theo hồ sơ, từ năm 2009 đến 2014, trong quan hệ làm ăn ở lĩnh vực san lấp mặt bằng, ông LVM nợ tiền ông Hùng. Tháng 6-2014, được báo tin là ông M. mới trúng hợp đồng nên ông Hùng đi từ TP Cần Thơ lên TP.HCM để đòi nợ.

Ngày 16-7-2014, tại quán cà phê trên đường Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, suốt từ 9 giờ đến hơn 16 giờ cùng ngày, hai bên nói chuyện nợ nần. Trong thời gian này, ông M. có gọi điện thoại về cho vợ để mang giấy tờ nhà, đất đến. Trên đường đến quán, vợ ông M. đã báo cho công an phường. Khoảng 13 giờ, hai chiến sĩ công an phường đến để xác minh tin tố giác. Do không thấy gì bất thường nên hai công an đi về. Sau đó, vợ ông M. tiếp tục gọi điện thoại cầu cứu thì đến 16 giờ công an phường đến quán cà phê và mời cả nhóm về phường làm việc. Ông Hùng và ba người nữa cùng bị khởi tố về tội bắt giữ người trái pháp luật theo khoản 1 Điều 123 BLHS cũ. Ông Hùng kêu oan từ đầu rằng đây chỉ là chuyện giải quyết nợ nần bình thường, giữa chốn đông người, không ai uy hiếp được ai…